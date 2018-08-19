《亞運》2018亞運開幕典禮 舉重好手郭婞淳掌旗

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 雅加達採訪報導) 第18屆印尼雅加達亞洲運動會開幕典禮於昨日晚上7點在格羅拉蓬卡諾體育場（Gelora Bung Karno Stadium）舉行。這場以「感受亞洲能量」為主題的開幕式在兩個多小時內向世界展示印尼豐富厚重的多元文化歷史，充滿生命力的獨特海島加火山的自然風光。

據印尼媒體報導中指出，印尼是全球最大的群島國家，最重要的地理特徵是多山，而山也成為印尼人民生活的一部分。這也是作為開幕式表演的一個核心元素，貫穿始終，並將火炬台隱藏其中。背景中的山，由70噸真水做成的流動瀑布，還有總共超過12000株獨特而美麗的印尼花木。它們是有350多名工作人員花了數月時間養護和製作這個凝聚印尼自然風情精華的實景，而來自印尼全國各地的藝術家們則在群山腳下為觀眾帶來了精采的視覺饗宴。

此外，印尼總統佐科威（Joko Widodo）先從影片中現身，最後以一個非常意想不到的方式現身在典禮現場。印尼總統佐科威變成黑衣騎手駕駛機車從現場大屏幕直接躍入典禮會場，直奔舞台中心。鏡頭一轉，取下頭盔的總統在後台稍作整理，最後在隨從的護衛下出現在體育場貴賓席，神情莊重，與之前街頭的炫酷騎手判若兩人。

台灣舉重好手郭婞淳任這次台灣亞運代表團的掌旗官，其中包括舉重、壘球、女子體操、游泳、馬術、男籃、角力、手球、擊劍、曲棍球、武術選手共11個代表團以及醫療團隊及團本部39人，總計147人出席了2018雅加達亞洲運動會開幕典禮。選手們在進場時手中揮著中華奧會會旗，舉起寫著英文「我們愛雅加達」(We love Jakarta)大旗。大旗中也用印尼文寫上Terima Kasih，代表謝謝的字眼。

第18屆亞洲運動會將從8月18日開始，9月2日結束。本屆亞運迎來45個國家的一萬多名選手菁英選手分別在47個項目中爭金奪銀。