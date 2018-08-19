蔡總統將訪NASA 歷任總統首入美國官方機構

總統蔡英文今天結束貝里斯出訪行程，轉往休士頓過境，她在休士頓將參訪美國國家太空總署所屬詹森太空中心、德州醫學中心新創基地，這是歷任台灣總統首度參訪美國官方機構。

蔡總統12日到20日展開「同慶之旅」，出訪友邦巴拉圭和貝里斯，共計9天8夜，此行去程過境美國洛杉磯，回程過境休士頓。

總統專機抵達休士頓前，總統府發言人黃重諺在機上向隨行媒體說明過境休士頓27小時的行程。

蔡總統預計在當地時間下午4時左右抵達休士頓，並與正在美國參訪的總統府秘書長陳菊會合；晚間出席僑宴，預計超過千位僑胞與會，這也是歷年來在休士頓規模最大的僑宴，美國多位政要與國會議員將出席。

休士頓時間19日上午，蔡總統將赴美國國家航空暨太空總署（NASA）所屬詹森太空中心（Johnson Space Center），參訪控制中心、太空站訓練區。

美國太空總署是美國聯邦政府轄下主責國家太空計畫、太空科學研究的機構。台灣發展福衛五號等計畫，中研院、中央大學、國家太空中心與NASA都有長期合作；詹森太空中心則是訓練太空人的重要基地。

這也是歷任台灣總統在過境美國時，首度參訪美國官方機構。

蔡總統中午將出席一場台商產業論壇，台灣與美方產業代表都將與會，蔡總統也會發表談話；下午，蔡總統將轉往參訪德州醫學中心新創基地，了解醫學新創產業發展，以及新創產業聚落形成。

德州醫學中心成立於1945年，是全球最大綜合型醫療體系中心。

蔡總統將在當地時間19日晚間結束休士頓行程，啟程返台，預計台北時間20日晚上11時30分返抵國門。