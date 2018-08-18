首位黑人聯合國秘書長 安南80歲高齡辭世

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）諾貝爾和平獎得主、前聯合國秘書長安南（Kofi Annan）今（18）日在瑞士病逝，享壽80歲。

安南這一生幾乎都獻給了聯合國。他於1997年至2006年間擔任兩屆聯合國秘書長，是首位居此高位的黑人。2001年，安南與聯合國一同獲得諾貝爾和平獎。

個性溫和卻具高明外交手腕，是《美聯社》對他的評價。

安南任內帶領聯合國洗刷惡名與醜聞、重返榮耀，致力維和任務、減貧工作，為聯合國確立維護人權與促進全球發展之宗旨，以因應21世紀暴行與戰禍橫生的挑戰。

安南在蘇聯瓦解後六年時扛下聯合國最高職務，十年間911事件引起全球反恐浪潮，國際聯合戰線卻也在美國出戰伊拉克時陷入崩裂，在在考驗其作為世界最高外交領袖的能力。

聯合國秘書長期間，安南將其經驗鍛造成該組織之教條「克盡保護之責」，杜絕大屠殺、人道罪行、種族清洗，以及戰爭罪行。他勵精圖治，強化聯合國管理、一致性與問責制度，投注心血於精進人員訓練、科技、舉報政策，與金融透明度。

是他確立了「千禧發展目標」（Millennium Development Goals），在抗愛滋、結核病與瘧疾全球基金（Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria）扮演重要角色，並形塑了聯合國首個反恐戰略。

安南相信，外交應透過私下協商，而非公開場合所能促成。肩頭任務之重，非外人所能理解。

他在回憶錄中坦言，擔任全球最高外交領袖一職，「SG」不僅指的是秘書長（secretary-general），更是代罪羔羊（scapegoat）。

安南與人權鬥士曼德拉（左）（美聯社）