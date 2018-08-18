《亞運》代表團入住蘇丹公寓 全力備戰亞運

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 雅加達採訪報導) 2018亞洲運動會將於今日(18日)晚上開幕，許多代表團的選手已分別抵達雅加達以及巨港並且入住選手村。中華隊依照國際奧會模式被按排在第39位進場，由舉重好手郭婞淳任掌旗官。代表團今年希望在亞運拿下超越上屆2014年仁川亞運的10金。

選手村距離比賽場地約需要一個小時的車程。因此，為了讓選手能準備接下來的賽事，中華奧會幫部分選手租下靠近比賽場館的五星級公寓(蘇丹公寓)。「世界球后」戴資穎和羽球隊也率先入住蘇丹公寓，而公寓房間比選手村寬敞舒適，床上還有貼心放上巧克力，讓選手們都覺得相當滿意。蘇丹公寓一間75坪可住10人，加上豪華裝潢，一晚房價高達1.5萬台幣，這次入住蘇丹公寓的總金額則高達270萬元。從蘇丹公寓前往比賽場地僅需要5到10分鐘，因此中華奧會讓備戰隔天比賽的選手、後勤、醫療團隊優先入住，希望好的住宿與後援讓代表團的選手能拿下好成績。

今晚的開幕式由舉重、壘球、女子體操、游泳、馬術、男籃、角力、手球、擊劍、曲棍球、武術選手及醫療團約146人參加。

而為了避免選手往返比賽場館和選手村間舟車勞頓，體育署今年也首度帶廚師同行，希望給參加亞運的選手最好的照顧。其中這次亞運隨隊人員包括9名醫師以及34名防護員，分別配置在巨港、雅加達選手村和蘇丹公寓。

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