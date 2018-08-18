ATM跨行交易大當機 　財金公司：系統故障，非駭客攻擊

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）今（18）早全台ATM與網銀跨行交易大當機，使交易停擺2小時，至上午9時才恢復。財金資訊公司表示，原因是跨行交易系統程式故障，排除中毒或駭客攻擊，民眾亦無須擔憂財務損失。



中央社報導，財金公司發言人陳昌脩指出，上午ATM與網銀跨行交易出現交易逾時，主因是IBM大型主機的IMS系統異常，使得跨行交易無法傳輸。財金公司與IBM團隊已在第一時間處理，緊急修護後，9時全面恢復跨行交易。



財金公司相信本次系統異常影響有限，因上午7時至9時是ATM交易離峰時段，況且週末使用網銀交易的人數通常不多，實際受影響交易筆數仍待統計。



據報導，台灣ATM密集度高，金融監督管理委員會統計，截至6月底，全台共28,771台ATM，6月交易筆數多達7326.6萬次，交易金額達新台幣9168.99億元。