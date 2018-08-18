美國早餐穀物竟含致癌除草劑！ 桂格、家樂氏都中標

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）日前一名美國除草工人控告孟山都（Monsanto）出產的除草劑「年年春」（Roundup）致其罹癌且未提供警語，法院判賠2.89億美元。如今美國再有公共衛生組織發表報告，指市面上多家早餐燕麥、穀物及點心棒產品，竟都驗出致癌農藥嘉磷塞（glyphosate），也就是年年春的主要成分。

《衛報》報導，公衛組織「環境工作組織」（Environmental Working Group, EWG）在45個燕麥產品樣本裡，發現43個都含嘉磷塞。檢驗樣本中，3/4超出兒童安全食用標準，其中不乏知名公司，如桂格（Quaker）、家樂氏（Kellogg's）及通用磨坊（General Mills）。

EWG指出，目前美國聯邦標準早已過時，呼籲環保署重新訂定嘉磷塞食安標準。主席庫克（Ken Cook）表示，會促請環保署限制嘉磷塞用於糧食作物，但強調企業應自主採取行動。

世界衛生組織（WHO）早已將嘉磷塞列為致癌因子，加州政府亦將該化學物質列入致癌黑名單。

今年4月美國食品暨藥物管理局（FDA）內部郵件顯示，科學家在諸多食品中發現嘉磷塞成分，FDA卻遲遲未就此事發表官方看法。

中央社引述衛福部食品藥物管理署說法，據2017年1月1日至今輸入紀錄，台灣並未進口EWG抽測不合格之品項。