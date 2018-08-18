桃市移工才藝競賽開放報名！ 15000元禮券等你拿

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）桃園市為全台外籍移工最多的城市，為促進移工與社會正面接觸，桃園市政府經常舉辦各式新住民文化活動、歌唱大賽及運動比賽，並舉辦東南亞文化展覽，本次最受外籍移工們期盼的才藝競賽終於開放報名了！ 自即日起至8月31日止開始接受報名，凡是居住地或工作地在桃園的合法外籍移工朋友們，皆可透過電話錄音、LINE(ID：@sns7320f)、郵寄錄音光碟等方式報進行報名。

比賽組別分為「歌唱組」及「舞蹈組」。歌唱組的海選初賽及複賽，選手可選唱泰文、越南文、印尼文、英文、國語、台語、客家語及原住民族語，而決賽時選手則需從國語、台語、客語或原住民語歌曲中選唱。每組冠軍可獲得獎座1座及新台幣15,000元禮券。

此次桃園之星外籍移工才藝競賽活動，將透過初賽（包括海選）及複賽的篩選機制，挑選出表現優異者於決賽當日一同競逐冠軍寶座，活動均採公開方式舉辦，歡迎各位市民朋友到場觀賞，為各組賣力演出的參賽者加油打氣。決賽當天現場更有好康摸彩及有獎徵答活動。

「外籍移工才藝競賽」複賽（歌唱組及舞蹈組）將於9月16日於遠東百貨舉行，而決賽將於10月14日於中原大學舉辦。活動專線(02) 8667-7227或上活動粉絲頁，了解比賽詳細資訊。