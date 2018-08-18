移工多元文化戲劇巡演  親子同賞認識東南亞

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為促進新北市民眾認識外籍勞工與新住民，新北市政府勞工局利用戲劇演出讓觀眾認識多元文化，獲得許多父母及小朋友好評，今年委託「如果兒童劇團」深入社區，進行多元文化戲劇巡迴演出，讓新北市親子也可利用暑假觀賞戲劇，並對東南亞文化有更多認識。

根據統計，新北市的外籍移工高達9萬6022人，而因婚姻來台的新住民也不斷增加，但許多民眾由於對東南亞文化及社會風俗認識不足，對外籍移工及新住民存有無解。新北市政府勞工局為此委託「如果兒童劇團」透過戲劇演出幫助民眾認識東南亞。

今年「如果兒童劇團」以《海洋冒險奇航》為構想，以最受歡迎的航海動漫為主題，用「航海冒險」的故事傳遞「大家合作創造無限力量」的精神，運用戲劇故事的呈現，希望透過輕鬆活潑的演出，引領更多市民朋友正確認知不同國家的文化特色與風俗習慣。

今年首場《海洋冒險奇航》多元文化戲劇巡演將在8月19日(週日)鶯歌光點美學館進行，活動有生動活潑的戲劇，還有現場問答贈送小禮物等活動，期待90分鐘的活動，能以潛移默化的方式，讓與會的大小朋友們認識了外勞的飲食、生活、宗教等多元文化內容。

除了首場8月19日鶯歌光點美學館演出外，並將陸續於永和仁愛公園、瑞芳黃金博物館、中和四號公園、淡水捷運站、三重綜合運動場、新店碧潭東岸廣場、八里十三行博物館、新北市立圖書館總館、新莊體育場等場地巡迴演出。

「如果兒童劇團」趙自強團長更將親身出席永和仁愛公園場次與現場觀眾同歡，希望對戲劇有興趣的市民朋友，請勿錯過《海洋冒險奇航》外勞多元文化戲劇巡迴表演。

相關演出時間與地點，請洽29603456分機6470施小姐，或上網「新北勞動雲」首頁輸入關鍵字查詢。