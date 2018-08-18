出訪過境美國秉4原則 總統感謝美方安排

總統蔡英文今天在貝里斯與隨團媒體茶敘指出，這次過境美國秉持以往便利、舒適、安全和尊嚴4原則，感謝美方安排，無論過境或其他到美國的行程，主要還是以實際需要為主。



蔡總統12日到20日展開「同慶之旅」，出訪友邦巴拉圭和貝里斯，共計9天8夜，此行去程過境美國洛杉磯，回程過境休士頓；這也是蔡總統首度造訪貝里斯。



蔡總統17日在下榻飯店和媒體茶敘，中央社記者提問，這次過境洛杉磯有滿多禮遇突破，未來會不會期待過境華府。



蔡總統說，美國官方在安排過程仍秉持以往便利、舒適、安全和尊嚴4原則，最有直接感受的應該是媒體，在採訪上給予多一些便利的地方，「外界怎麼解讀那是外界的事情，我們只是把真實的情況告訴各位。」



蔡總統表示，感謝美國政府的過境安排，讓此行安全舒適，她說，無論是過境或其他到美國的行程，主要還是以實際需要為主，這次因為到中、南美洲訪問，過境確實是在旅程上非常重要的安排。



談到這次出訪最大的收穫，總統說，這幾次出訪到不同國家，都針對不同情況進行外交或出訪行程的設計，這次出訪南美友邦巴拉圭，參加新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）的就職典禮，看到來賀喜的外國領袖或副元首，能親切互動是滿好的一件事。



總統也說，行程中有幾個雙邊會談，跟不同國家檢討雙邊合作關係。外交事務有很多層面，從元首和國家領導人角度處理，很多實務問題能更快速解決或更有彈性空間。



對於台灣與友邦的合作計畫，總統表示，拿衣服來比喻，比較不像大工廠裡面的大量複製生產的成衣，而比較像是專業熟練的裁縫師量身定做的衣裳，這才是互惠、互助的精神。



此外，巴拉圭總統阿布鐸在推特上稱總統蔡英文為China-Taiwan總統引發關注。蔡總統指出，西語系友邦用簡明方式時會講China-Taiwan，「原意還是來自中華民國台灣」。



總統說：「我們不把這個挑起來當問題，友邦不會覺得長久以來用法有什麼不適當地方。」她說，阿布鐸為了避免不必要爭議也改回來了，她基本上尊重友邦的使用名稱，當產生誤解的時候，感謝他們很快改正。