台清真推廣中心前進汶萊清真展 伯朗咖啡娃娃好吸睛

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台灣清真推廣中心8月8日前進汶萊清真展（BruHAS 2018），展示台灣10家清真認證食品及7家美妝產品，共計展出產品38項，台灣飲料巨頭「伯朗咖啡股份有限公司」亦派員參展。本次汶萊清真展約有來自菲律賓、馬來西亞、中國等200家業者參展，為期5天的展期預計將有千位參觀者。主辦單位更舉辦5場論壇及1場商業洽談會，涵蓋清真投資、食品安全管理、產品及服務等重要主題。

由汶萊能源工業部及蘇丹沙里夫阿里伊斯蘭大學主辦的第2屆汶萊清真展(BruHAS 2018)，於8月8日至8月12日在斯里巴卡旺展出，由經濟部國貿局及外貿協會共同成立的清真推廣中心首次參展，展示10家具清真認證食品及7家美妝產品，展出產品共計38項，包含「十全特好」的水果醋、「泰山企業」的牛奶花生、「家會香」的麻糬點心、「石城實業」三點一刻奶茶及「十藝生技」的美妝保養品等。

展期另配合辦理5場清真相關議題之論壇及1場商業洽談會，涵蓋清真投資、食品安全管理、產品及服務等重要主題。

在汶萊當地市場佔有一席之地的台灣飲料巨頭「伯朗咖啡股份有限公司」代理商也派員參展。伯朗多口味的罐裝咖啡在汶萊已有30年歷史，因善用社群媒體及配合汶萊風土民情行銷，產品非常受當地消費者歡迎，目前已進駐汶萊所有大小通路，並在Utama Grand超市擁有展售櫃。

為增加汶萊清真產業之國際競爭力，提升汶萊的清真產品品質，該展展出類別包含食品飲料、美妝保健及醫療生技等，約200家國內外業者參展，參展商來自菲律賓、馬來西亞、中國等國，5天展期預計有1,000名參觀者。

我業者如欲外銷汶萊，把握8成以上的穆斯林人口商機，除應取得清真認證外，也須注重產品外包裝，建議以全英文包裝提升產品的國際化形象，則易在汶萊清真市場無往不利。