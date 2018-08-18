創業藍圖第一步  新南向青年來台共組跨國團隊

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為促進學子思考，展開創業第一步，教育部青年發展署今年首辦新南向青創基地暑期交流活動，於台北、高雄各舉辦1場次暑期創業營隊，台北場次於7月底圓滿落幕。8月1日至10日，高雄場吸引新南向7國超過200位學生報名，最終遴選出20位學生與20位我國學生組成跨國團隊，活動最後的成果發表中，由菲律賓籍就讀生物工程相關科系的迪歐羅丘帶領的團隊，在繃帶上裝置感測器偵測濕度，以APP提醒患者定期更換，獲得特別獎肯定。

高雄場次以「Startup, Starts Now! Entrepreneurial Summer Camp」為主題，在國立高雄科技大學舉辦，創業營隊為期10天，超過200位來自7國新南向國家學生報名參加，最終遴選出20位學生，與20位我國學生組成跨國團隊。

課程涵蓋創業所需的設計思考、商業模型建立、市場分析及行銷策略、產品開發與雛型化以及募資簡報訓練，並藉由模擬投資，換位思考何種創業提案可獲得更多投資者的青睞。

活動最後一天的成果發表中，獲得特別獎肯定的是由菲律賓籍就讀生物工程相關科系的迪歐羅丘(Diolo Patrick Parducho)帶領印尼籍就讀工程科學的穆罕默德 (Muhammad Reza Alfatah Nur)、我國政治大學心理系胡傳宇、清華大學工程與系統科學系蔡惟恩及計量財務金融系劉怡均等學生所組成的團隊，他們在甲殼素製造，可被環境分解且不容易對人體造成過敏的繃帶上，裝置感測器偵側濕度，透過APP提醒患者更換繃帶，減少因疏於更換導致細菌滋生，造成再度感染問題。