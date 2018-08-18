樂音傳千里   移民署與印尼移工歡度國慶

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）8月17日是印尼73週年國慶，移民署台中市第一服務站17日舉辦「新住民法令宣導課程」邀請印尼籍移工朋友、雇主、新住民家庭以及新住民福利業務相關的南屯去戶政事務所同仁、台中市新住民家庭服務中心社工一同參加，移民署在站內規劃多元文化宣導區，並由新二代穿著印尼傳統服飾演奏烏克麗麗。

走進服務站，便看到紅白相間的印尼國旗映入眼簾，現場有清脆的樂音響起，原來是印尼傳統樂器安格隆(Angklung)美妙的聲音，移民署特別在站內規劃多元文化宣導區，擺設印尼文物及民生用品，讓民眾能了解印尼傳統文化，而安格隆竹筒琴，便是印尼傳統樂器，來自印尼的媽媽帶著小孩一起來看印尼文化展，教孩子認識屬於媽媽家鄉的樂器。

移民署安排印尼國慶夏日音樂會，由東南亞姐妹會謝凉理事長領軍，帶著新住民二代子女，演奏輕快的歌曲，吸引大人小孩一起同樂，新住民二代穿上印尼傳統服飾演奏烏克麗麗，家庭教育講座會場搖身一變成為印尼同樂會，來自印尼的移工阿卡(化名)一時技癢，忍不住借用孩子們的樂器，現場高歌一曲，民眾紛紛拍手叫好。

移民署中區事務大隊曹副大隊長顧齡表示，透過國慶日慶祝活動，讓印尼移工及新住民能在異鄉一同慶祝國慶，並且藉著音樂及文物展的交流，也讓台灣人可以更瞭解印尼文化，並欣賞印尼文化之美。