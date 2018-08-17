本週發行量加權股價指數跌幅約為2.67%、上市股票總市值達32.11兆元

根據臺灣證券交易所統計，2018年8月17日發行量加權股價指數收盤為10,690.96點，較上週(2018年8月10日)的10,983.68點下跌292.72點，跌幅約為2.67%，台灣50指數收盤為8,100.31點，較上週的8,312.05點下跌211.74點，跌幅約為2.55%，寶島股價指數收盤為12,261.78點，較上週的12,622.04點下跌360.26點，跌幅約為2.85%。產業別指數方面，漲幅以水泥類指數上漲3.29%為最大，跌幅以光電類指數下跌8.51%為最大，未含金融類指數下跌262.53點，跌幅約為2.83%，未含電子類指數下跌169.22點，跌幅約為1.12%，未含金融電子類指數下跌118.76點，跌幅約為0.93%。

本週集中交易市場總成交金額為7,023.40億元，全體上市股票成交金額為6,540.91億元，股票成交量週轉率為1.72%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，電子零組件類2,049.27億元，占全體上市股票交易金額31.33%

第二名，半導體類986.41億元，占全體上市股票交易金額15.08%

第三名，光電類763.03億元，占全體上市股票交易金額11.67%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類7.10%

第二名，光電類3.45%

第三名，電器電纜類2.66%

累計今年年初開盤迄今共153個交易日，集中市場總成交金額為21兆3,958.74億元，市場日平均成交金額為1,398.42億元，股票成交量週轉率為55.58%，股票日平均成交量週轉率為0.36%。

2018年8月17日全體上市公司市場總值為新台幣32兆1,114.13億元，較上週(2018年8月10日)市值32兆9,620.38億元減少8,506.25億元，減幅約為2.58﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)