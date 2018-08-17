2018亞運精彩開幕鎖定中華電信

2018亞洲運動會將於8/18 (六)盛大開幕， 中華代表團將由連續兩屆拿下世大運金牌的舉重女將郭婞淳擔任開幕 典禮的掌旗官，率領台灣選手閃亮進場。 為與客戶共同分享這個重要的時刻，中華電信將透過MOD、Ham i Video「亞運專區」， 高畫質直播開幕式以及台灣選手們的精彩競賽。

MOD亞運專區火熱登場 貼心服務陪你輕鬆看亞運

中華電信持續轉播各種大型運動賽事，不論是奧運、亞運、世大運， 以及最夯的世足賽，都可以在MOD和Hami Video上觀賞。繼世足轉播熱潮席捲全台， 為了讓台灣的觀眾都能一起支持台灣健兒，MOD推出「亞運專區」 ，想查郭婞淳出賽時間，或是鎖定世界球后戴資穎的奪金時刻，「 亞運專區」完全收納，提供觀眾最便利、直覺的觀賽體驗， 各種貼心的設計，絕對能讓客戶輕鬆享受熱血刺激的亞運盛會！

MOD「亞運專區」功能強大， 「轉播表」 讓觀眾快速查詢亞運賽程 ，掌握中華隊選手的出賽時間； 「今日賽程」 會出現當日推薦賽程內 容，讓客戶不必煩惱今天要看什麼賽事；本次亞運比賽項目， 網球比賽多在上午時段，羽球、舉重比賽多在下午時段，MOD「 亞運專區」貼心提供 「賽事影音 VOD 」 ， 讓上班上課無法收看直播的觀眾， 晚上回家一樣能享受當天的精彩賽事，如果沒有時間看完比賽， 更可從 「賽事報馬仔」 隨時了解賽事狀況；「 奪牌快報」 收錄各國選 手以及台灣選手奪牌榮耀時刻的精彩影片，還有 「獎牌排行」 功能， 輕鬆掌握中華隊以及各國累積獎牌數的排行！



中華隊眾星雲集鎖定 MOD 、 Hami Video ，完整掌握中華健兒奪金時刻！

本屆中華代表隊高手雲集，最受矚目的熱門金牌戰將MOD代言人世 界球后戴資穎，將於19日(日) 上午10:00(註)參加女子團體賽，第一輪將遇上巴基斯坦、2 4日（五）參加女子單打；23日(四)晚間6:00，以挺舉14 2公斤打破世界紀錄的舉重女將郭婞淳，預計能為國再添獎牌； 眾所矚目的棒球隊，將於26日(日）晚上7:30對決韓國， 希望能搶下分組第一；跆拳國手蘇柏亞、陳彥羽和侯光武，則將在於 20日(一)上午10:00出賽。就算錯過賽事直播，也能透過M OD、Hami Video提供的VOD服務，觀賞選手們的精彩瞬間， 一起幫中華健兒加油！

註：本次亞運節目表異動非常頻繁，節目表可能隨時變更， 實際播出賽事時間以MOD、Hami Video平台為準。