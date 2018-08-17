臺灣婦權性平受國際肯定　外交部推NGO女力外交

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）外交部今（17）日舉辦從事婦女權益促進的臺灣非政府組織分享會，政務次長徐斯儉致詞時表示，近年來臺灣推動婦權及性別平等的成績斐然，備受國際肯定，可說是「亞洲第一，全球同步」。

「女權時代：那些年我們一起推動的女力外交」分享會由外交部非政府組織國際事務會舉辦，邀請到婦女權益促進發展基金會成員及我國無任所大使范雲，與談分享從事女權運動及非政府組織（NGO）事務的經驗。除了外交部員工，獲選今（2018）年國際青年大使計劃的年輕學子也參與今日活動。

▶︎ 無任所大使范雲接受青年大使提問（照片來源：外交部提供）

徐斯儉表示，透過此次活動，參與者可以更加了解相關領域國際的脈動，並思考女性力量對於我國外交工作的影響。他提及，臺灣有許多傑出的女性在國際上發光發熱，「這一股最溫柔的力量，也在國際上協助推動臺灣的外交，並積極彰顯臺灣最優質的軟實力。」

徐斯儉表示，性別平權已是普世價值，近年來我國在推動性平上的成績可以說是「亞洲第一，全球同步」。人權領域最先進的北歐國家，將女性占國會席次百分之40視為兩性平權的指標之一，而我國立法院目前女性立法委員人數已達總數百分之38，在世界上排名第10。

徐斯儉進一步指出，外交部本身新進人員及中階主管中女性比例已經超越男性，部內同仁女性占總數百分之25.6，部內一級正職主管中女性佔總數百分之25，部內一級副主管女性則占比百分之40。

徐斯儉提及，臺灣在促進婦女權益及性別平等的保障上已有亮眼的表現，並受到國際社會的肯定與注目，除了各國前來學習，許多國際性的婦權會議也選擇在臺灣召開，例如明（2019）年將在臺舉辦的世界婦女庇護安置大會（World Conference of Women's Shelter–WCWS），以及泛太平洋暨東南亞婦女協會（Pan Pacific and Southeast Asia Women's Association）。

外交部非政府組織國際事務會執行長賴銘琪則說明，這一系列共五場的臺灣非政府組織成果分享會，是為了讓大家了解臺灣非政府組織如何與公部門合作及配合，協助臺灣的外交工作。除了婦女賦權之外，之後還會有醫療衛生及人道援助相關的主題分享會。

賴銘琪指出，臺灣的非政府組織能量充沛，一共有九萬多個，平均每260人就有一人參與非政府組織事務。去（2017）年共有1,023個非政府組織向外交部申請經費補助，目前有超過400個計畫在全世界進行，「臺灣外交處境艱難，還好有NGO在國際上幫臺灣做外交。」

▶︎ 外交部17日舉辦「女權時代：那些年我們一起推動的女力外交」分享會（攝影：鄧佩儒）