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臺灣婦權性平受國際肯定　外交部推NGO女力外交

外交部次長徐斯儉提及，臺灣在促進婦女權益及性別平等的保障上有亮眼的表現，並受到國際社會肯定與注目

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－記者
2018/08/17 17:59
外交部政務次長徐斯儉頒獎予參與分享會有獎徵答得分優異的青年大使（照片來源：外交部提供）

外交部政務次長徐斯儉頒獎予參與分享會有獎徵答得分優異的青年大使（照片來源：外交部提供）

（臺灣英文新聞／鄧佩儒　採訪報導）外交部今（17）日舉辦從事婦女權益促進的臺灣非政府組織分享會，政務次長徐斯儉致詞時表示，近年來臺灣推動婦權及性別平等的成績斐然，備受國際肯定，可說是「亞洲第一，全球同步」。

「女權時代：那些年我們一起推動的女力外交」分享會由外交部非政府組織國際事務會舉辦，邀請到婦女權益促進發展基金會成員及我國無任所大使范雲，與談分享從事女權運動及非政府組織（NGO）事務的經驗。除了外交部員工，獲選今（2018）年國際青年大使計劃的年輕學子也參與今日活動。

▶︎ 無任所大使范雲接受青年大使提問（照片來源：外交部提供）

徐斯儉表示，透過此次活動，參與者可以更加了解相關領域國際的脈動，並思考女性力量對於我國外交工作的影響。他提及，臺灣有許多傑出的女性在國際上發光發熱，「這一股最溫柔的力量，也在國際上協助推動臺灣的外交，並積極彰顯臺灣最優質的軟實力。」

徐斯儉表示，性別平權已是普世價值，近年來我國在推動性平上的成績可以說是「亞洲第一，全球同步」。人權領域最先進的北歐國家，將女性占國會席次百分之40視為兩性平權的指標之一，而我國立法院目前女性立法委員人數已達總數百分之38，在世界上排名第10。

徐斯儉進一步指出，外交部本身新進人員及中階主管中女性比例已經超越男性，部內同仁女性占總數百分之25.6，部內一級正職主管中女性佔總數百分之25，部內一級副主管女性則占比百分之40。

徐斯儉提及，臺灣在促進婦女權益及性別平等的保障上已有亮眼的表現，並受到國際社會的肯定與注目，除了各國前來學習，許多國際性的婦權會議也選擇在臺灣召開，例如明（2019）年將在臺舉辦的世界婦女庇護安置大會（World Conference of Women's Shelter–WCWS），以及泛太平洋暨東南亞婦女協會（Pan Pacific and Southeast Asia Women's Association）。

外交部非政府組織國際事務會執行長賴銘琪則說明，這一系列共五場的臺灣非政府組織成果分享會，是為了讓大家了解臺灣非政府組織如何與公部門合作及配合，協助臺灣的外交工作。除了婦女賦權之外，之後還會有醫療衛生及人道援助相關的主題分享會。

賴銘琪指出，臺灣的非政府組織能量充沛，一共有九萬多個，平均每260人就有一人參與非政府組織事務。去（2017）年共有1,023個非政府組織向外交部申請經費補助，目前有超過400個計畫在全世界進行，「臺灣外交處境艱難，還好有NGO在國際上幫臺灣做外交。」

▶︎ 外交部17日舉辦「女權時代：那些年我們一起推動的女力外交」分享會（攝影：鄧佩儒）
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