逆轉全球極端氣候變遷　從友善農業與農田生態開始

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）首屆友善農業與農田生態國際研討會吸引逾300位國內外專家學到台灣交流，今年的主題以「田裡幸福的腳印」貫穿「田裡有棲地」、「有機、友善生產」、「行銷價值鏈」、「農林是一家」及「我家在里山」五大主軸，期許能呈現逆轉全球極端氣候變遷的新指標。

▲林務局長林華慶 (照片由台灣英文新聞拍攝)

稍早林務局長林華慶以「談國土綠網的生態友善農業願景」為主題進行演講。他表示，自2018年起推動國土生態保育綠色網絡建置計畫，結合農改場、農試所、農糧署等農業技單位共同推動，期許能針對生物多樣性熱點的淺山與農業生產地區，以輔導、鼓勵方式，引導居民改採友善環境的耕作或生產，保全野生動物的棲息地，與農田生態系服務的功能，實現農業生產與環境永續的目標。

台灣大學生態學與演化生物學研究所教授李玲玲則以「生物多樣性與永續農業」為題，分享生物多樣性的生態系統服務，分別是：維護生產環境品質、永續生產多樣營養的糧食、協助生產者管理病蟲害、因應氣候變遷之措施、以及在維護傳統知識等方面都能有所助益，並在落實永續農業更扮演關鍵角色。

下午在「田裡有棲地-生態防禦營造與特定棲地營造」的主軸中，邀請維也納大學博士後研究Dr. Bea Maas、觀察家生態顧問公司總經理黃于玻、國立台東大學生命科學系教授彭仁君、特有生物研究中心主任楊嘉棟等國內外專家學者進行經驗分享。

▲維也納大學博士後研究Dr. Bea Maas。(照片由台灣英文新聞拍攝)

維也納大學博士後研究Dr. Bea Maas以「熱帶混農林業的生態系統服務」為題，分享她在印尼七年的研究狀況。她當時前往一個可可的生產地，進行經濟與友善農業間的研究，並在可可園設立各種圈地與圈圍觀察可可樹、鳥類、蝙蝠與當地其他動物的發展與影響。

國立台東大學生命科學系彭仁君教授則以「花蓮南安有機稻田生態系統對害蟲密度之調控作用」進行分享。他表示，自2014-2016年，他每周前往當地進行慣行田與有機田間的害蟲比較，並發現一些有趣的現象，例如依據每年每一期稻作的害蟲數據發現「相較於慣行田，有機稻田調查初期害蟲密度，無論在第一期作是較低或在第二期作是較高。有機稻田調查後期害蟲密度卻大都低於慣行田。」

▲林務局代表與各國內外專家學者合影。(照片由台灣英文新聞拍攝)

慈心基金會補充，2010年聯合國生物多樣性公約第十屆締約方會議通過「里山倡議國際夥伴關係網絡」，以生物多樣性目標及指標檢視農業永續標準；2015年聯合國制定的「全球永續發展目標SDGs」中消除飢餓、達成糧食安全及保護、維護陸地生態等目標，更是與生物多樣性發展有密切關。

該基金會表示，為了接軌國際永續發展，台灣「行政院國家永續發展委員會」於2017年將生物多樣性分組更名為「永續農業及生物多樣性分組」，宣示農業與生物多樣性彼此倚重的關係。

「2018友善農業與農田生態國際研討會」由行政院農業委員會林務局與財團法人慈心有機農業發展基金會共同舉辦，於8月17到19日共3天在台灣大學霖澤館國際會議廳舉行，遠從各國前來的專家學者將與會分享經驗。

▲「2018友善農業與農田生態國際研討會」會場。(照片由台灣英文新聞拍攝)