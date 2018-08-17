一窺《延禧攻略》宮鬥場景 深入大清後宮生活

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）近期《延禧攻略》熱播，從女主角「瓔珞」跌宕起伏的晉級之路，到妝容、佈景、服裝等，都掀起一股討論，甚至帶動拍攝場景橫店影視城，或其他古蹟的觀光人潮，粉絲們無不想親身體驗女主角從小宮女一路晉升到貴妃的心路歷程，從宮廷導覽、文化體驗到享受美食，一窺大清皇朝的宮鬥名場景！以下就為粉絲們特別精選的大清旅遊體驗行程。

「紫禁城」是明清二十四代天子的皇宮。圖片來源：viator

直擊宮鬥現場！探索歷代皇朝的三大宮殿

「紫禁城」是明清二十四代天子的皇宮，也是所有後宮劇中，嬪妃們爭奇鬥艷的修羅場。在七十二公頃的偌大故宮中，全程6小時的導覽行程，不但可以漫步護城河、走訪御花園，還能在皇室冰窖中享用午膳，遊覽劇中出鏡率最高的，延禧宮、儲秀宮、長春宮三大宮殿，再一路挺進乾隆皇帝連夜翻牌的寢宮「養心殿」，身歷《延禧》劇中時空背景！

進宮前的技能充值，蘇州刺綉文化體驗！

大家還記得女主角瓔珞，一開始便是以綉坊的當家綉女身份，一舉晉升到富察皇后身邊嗎？女主的歷史原型「令妃」，出生自蘇州，而蘇州刺繡是中國最古老的繡技之一，在這趟半日體驗行程當中，不僅可以學到最正統的蘇繡、體現華南傳統建築工藝，還能夠走進當地百年茶館品茗，沐浴五大淡水湖之一的江蘇「太湖」風光。

江南風味料理DIY上桌！圖片來源：Deliveroo

燒得一手好菜，江南風味料理DIY上桌！

看著劇中滿滿的江南料理，包括讓瓔珞連吞七碗的保命藕粉丸子，是不是也想品嘗正宗的江南菜色呢？在短短幾小時的行程當中，不僅能學習如何烹飪出最道地的特色小吃，還可以探索巷弄中的杭州當地市場，由美食達人親自帶你挑選食材！深入最在地飲食文化。用餐完後，到採茶農家中，啜一口龍井茶，嚐一份江南糕點，一面收藏西湖美景。

不用世襲也讓你當皇族，享受天朝宮廷盛宴！

坐落一座前清王宮白家大院餐廳，是位於海淀區，受保護的文化遺產之一。四處可見清代建築與中式花園，而宮殿內，可以以皇帝之姿，享用豐盛帝王晚餐，包括餃子、麵點、花沙拉等菜餚，同時欣賞中國歌劇中豐富多彩的現場表演，增添歷史氣息。最後在走訪北京最熱鬧的夜生活場所「后海」，收攬旖旎的湖景喝酒休憩。