新北最高《Mega 50宴會廳》尾牙早鳥特惠

位於板橋大遠百旁、新北地標百揚大樓48樓的「Mega 50宴會廳」，由香格里拉台北遠東飯店負責營運，是當地最高、也是唯一國際五星餐飲品牌，地點四通八達，加上嶄新配備、絕美景觀和氣派佳餚，大獲來客好評！即日起推出「2018尾牙春酒早鳥特惠」，凡於今(2018)年10月31日以前，訂席簽約且付訂金，即可享有九折優惠，桌數越多，可再獲贈餐券、甚或免費使用趣味滿點的拍貼機，讓企業以最高規格回饋員工，保證賓主盡歡！洽詢詳情或訂席，請電(02)7705-9742或7705-9745。

「Mega 50宴會廳」新穎華麗，氣勢不凡，最多可容納40桌(400位)賓客，廳內一邊全是大片落地明窗，將高樓美景盡攬入室，另一邊則是耗資千萬的數片超大LED螢幕，可同步轉播現場實況，使每位賓客掌握流程零時差。此一2018尾牙春酒專案，平日週一至四提供每桌(皆為10人)NT$10,800元和NT$13,800元二種價位，週五至週日則是每桌NT$15,800元或NT$17,800元，除了豐美可口的宴席佳餚外，還附贈席間三小時果汁無限暢飲、每桌二瓶精選進口紅酒(訂席NT$13,800元以上則加碼成為台啤無限暢飲)、以及每桌8小時免費停車，其它配套還有現場布置、燈光音響、舞台舞板、派對玩具，一應俱全。額外為餘興節目助陣的還包括以下租借服務，KTV設備特價NT$8,800元(原價NT$15,000元)、或是不限張數拍貼機特價NT$9,800元(原價NT$12,000元)。

由於明(2019)年的農曆新年頗早，落在2月5日，宴會廳的場地在年前多被婚宴佔滿，因此企業屬意舉辦尾牙的日子相對搶手，Mega 50特別提醒大家及早訂位，同時祭出早鳥九折優惠，外加訂席桌數達標再送餐券或互動拍貼機，目前吸引許多遠東集團關企和各公司行號的青睞，訂席情況非常熱絡！

Mega 50宴會廳提醒消費者，飲酒過量有礙健康；以上價格皆須外加一成服務費。Mega 50宴會廳隸屬於「Mega 50餐飲及宴會」，後者是遠東集團委由香格里拉酒店集團營運的新北第一餐飲品牌，旗下擁有其它三間餐廳，包括「望月樓」粵菜餐廳(48F)、名列TripAdvisor貓途鷹新北第一的「Asia 49亞洲料理及酒廊」(49F)、和全國最高的「50樓Café」自助餐廳(50F)。Mega 50餐飲及宴會地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48F至50F(板橋大遠百旁)，網址www.mega50.com.tw。