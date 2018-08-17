太魯閣晶英酒店 一起環遊台灣慶豐年

每年夏天，台灣各個部落輪流舉辦熱鬧的豐年祭活動，族人團圓相聚歡慶豐收，部落長老以小米酒敬天、敬地、敬祖靈，以歌舞向神靈表達感恩之意，呼應在地豐收的慶典。秉持晶英酒店品牌精神，強調與山、原民文化共生共榮，飯店特別推出『部落巡禮16族』小米酒特調，依台灣16族原住民族的特色，調製出16款各具風味的特調。邀請您到太魯閣度過微醺夏夜，感受豐年祭的熱情！

暢飲16族特調．環遊台灣

台灣除了有動人山水，這片美麗土地也孕育豐富且多元的原住民文化，各部落獨樹一格，各具迷人特色，飯店發揮創意，推出『部落巡禮16族』特調，使用原住民視為招待貴賓的珍品小米酒為基底，將紹興酒、香片、刺蔥、梅子、八角等各地特色食材融合，從各族服裝、文化、地理位置、或性格，特製繽紛有趣的飲品，展現各部落族群鮮明的特色與個性。『太魯閣族』加入刺蔥、迷迭香與茵陳蒿調製，刺蔥為原住民常用的辛香料，其枝幹上長滿刺，且散發辛辣氣息，象徵族人勇猛剛毅的性格，而茵陳蒿獨特的香甜氣息，代表族人欣喜迎接嶄新的生活；分佈在苗栗、新竹的『賽夏族』以二年一度的矮靈祭為重要文化特色，特調以小米酒、水蜜桃及黑色伏特加象徵族人的傳統色彩黑、白、紅，並加入肉桂、八角等辛香氣息代表此族充滿神秘色彩的矮靈祭。

為了讓國內外的旅人都能認識台灣，並進一步瞭解原住民文化特色，『部落巡禮16族』特調以台灣造型盛裝上桌，透過台灣地圖認識各部落的分佈地，再搭配圖文並茂的介紹，帶旅人環遊台灣一周，踏遍每個部落，感受原住民不同的文化與熱情。飯店旅客可於晚間在行館交誼廳點用『部落巡禮16族』特調，每組1,600元起，在群山環抱下，啜飲小米酒特調，以微醺的喜悅心情，度過仲夏之夜。

太魯閣裡的豐年祭，部落音樂會

原民的歌舞文化，在太魯閣裡也可以深刻感受得到，每天夜晚我們以最純粹的音樂、舞蹈交流彼此的心，週一至週五頂樓火盆區有原住民音樂會，每天安排不同個性的原住民歌手，以不插電方式演出，伴著溪水、星空，聆聽純淨充滿能量的嗓音；週末夜晚，則安排原住民舞蹈演出，由在地的青年組合而成，將力與美展現得淋漓盡致，也帶領現場的旅客互動，一起感受豐年祭的熱情。

今年夏天，往山裡走享受全然避暑的旅程，感受大自然的多樣風貌，即日起至2018年8月31日，『夏沁．一泊二食住房專案』 雙人成行，平日每人3,899元起，專案包括山嵐客房住宿一晚、自助早餐、任選中式合菜或西式自助晚餐、免費使用飯店設施等，另可選購海上遊艇旅遊、獨木舟及峽谷野餐一日遊行程！