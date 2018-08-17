好戲上場囉！桃園市邀新住民於9月一同體驗印尼皮影戲文化

（台灣文化新聞/劉怡均 台北綜合報導）桃園市新住民文化會館將於9月29日（六），邀請30位新住民及新二代一同參與「印尼皮影戲」文化體驗課程及工作坊。

印尼皮影戲起源於印尼爪哇島，又被稱為哇揚皮影偶戲（Wayang Kulit），是為了與中國皮影戲的名稱有所區分。哇揚皮影偶戲以精心製作的偶具和複雜的音樂風格聞名。自一千年起便開始盛行於爪哇、巴厘島宮廷及農村等地，逐漸擴展至周邊的島嶼，例如龍目、蘇門答臘和南婆羅洲等，融合地方特色受到大家喜愛。

使用手工製作的人偶十分獨特，尺寸、形狀及風格皆有不同變化，大致可分為兩類「立體的木質人偶」（wayang klitik or golek），以及「平面皮影人偶」（wayang kulit），表演時從後方投射燈光在布幕上，過程中操控繫在人偶上的細線，使其活動自如的關節靈活運轉，音樂則由歌手和樂隊使用銅管和甘美朗鼓（gamelan drums）演奏。

皮影戲在過去曾被視為文人雅士的休閒活動，並傳承當代的哲學、道德等價值觀到下一代，而人偶的角色設定，也被視為用來反映當時政治及社會等議題的工具，然而，不僅反映社會議題，皮影戲故事的靈感也來自本土神話、古代印度史詩以及著名波斯英雄，其中又以英雄故事最受觀眾喜愛。

皮影戲表演者需要記憶大量故事，背誦許多敘述及古老詩歌，最後有趣的呈現在觀眾面前，然而，隨著時代的轉變，這種傳統藝術已逐漸式微，因此，桃園市新住民家庭服務中心將於9月29日（六）舉辦「印尼皮影戲」文化體驗講座，邀請30位新住民一起了解文化，也動手製作皮影！



（圖片來源：桃園市新住民家庭服務中心）