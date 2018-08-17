「熱浪」來勢洶洶 　珊瑚熱死、海洋生物陷危

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）陸地遭熱浪侵襲，海洋也難倖免於難。科學家本月9日在聖地牙哥海岸，測得高達攝氏26.4度的海水溫度，破1916年以來最高溫紀錄。

《美聯社》報導，由瑞士伯恩大學（University of Bern）進行的研究發現，「海洋熱浪」自1982年至2016年成倍數成長，隨著地球持續暖化，此一情況恐將成為常態。海水過熱會破壞海草與珊瑚礁生態，對魚類等海洋生物亦造成威脅。

主導研究的氣候學家Thomas Frolicher表示，海洋吸熱與散熱速度比空氣慢，因此多數海洋熱浪會持續至少7天，長者甚至達數週。

不同於陸地動物，許多海洋生物演化成僅能在有限的溫度範圍內存活，即便暖化是漸進式，亦可能帶來致命衝擊。海水溫度居高不下，鰏鱝與龍蝦等非固著性海洋生物可能會因此改變習性，往溫度較低的水域游去，但如珊瑚礁與海草等固著生活的靜態生物，只有死路一條。

2016至2017年，位於澳洲大堡礁淺水區的珊瑚礁，就有半數死於持續高溫，進而對仰賴珊瑚的生物造成難以想像的後果。昆士蘭大學（University of Queensland）海洋生物學家Ove Hoegh-Guldberg指出，1/4的魚類依附珊瑚而生，在偌大的海洋中，海洋生物多樣性的多寡，其實取決於佔地面積相對小的海底珊瑚群。

海水暖化造成海洋流動模式變化，不利浮游植物生長，而這種植物卻是許多海洋生物的糧食來源。2013至2016年間在太平洋出現的異常暖水塊（the Blob），就因此導致浮游植物「產量」銳減，嚴重衝擊食物鏈，使數千隻加州海獅陷入飢荒。