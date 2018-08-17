「泰」可怕！桃園市府辦泰國鬼臉節邀新住民免費體驗

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）桃園市新住民家庭服務中心將於明（18）日在新住民文化會館，舉辦泰國知名的傳統節慶「鬼臉節」文化體驗講座，並可於現場繪製專屬自己的鬼臉面具。

泰國鬼臉節來自該國東北部，此盛大的節日又有一個別名為「皮搭空節」 (Phi Ta Khon Festival)，意思為「鬼臉猙獰」。在節慶的當天人們會使用椰子葉、竹子、五顏六色的綵帶，以及亮晶晶的亮片組合成的一張張鬼面具，比起義大利威尼斯的華麗面具，這些面具的功用比較像是在萬聖節使用來嚇嚇小朋友的玩具，可以將它想像成嘉年華般的萬聖節，也因此該國在慶祝鬼臉節時，可以看到許多人帶著鬼面具在街上跳舞的有趣場景。

關於鬼臉節的傳說眾說紛紜，其中一段為淒美且悲傷的愛情故事，描述一對熱戀中的男女因為懸殊的身份地位，女方為官家的富家千金，男方則為務農家庭出身，因此兩人決定私奔，然而面對後方窮追不捨的追兵，只好選擇躲進一座佛塔洞穴裡躲避，不料洞穴口卻被封閉，而這對男女也活活地被餓死在裡面。

命運悲慘的戀人們被餓死後化身為厲鬼，當地迷信的人將男鬼尊稱為「昭帕光」，稱女鬼為「昭湄喃天」，並塑造其形象為巨鬼精靈，且繪聲繪影形容看到的鬼魂青面獠牙，連附近的小鬼們也震懾於厲鬼們威嚇。

然而，受巨鬼吸引前來朝拜的鬼魂們，驚擾了當地的居民，使得他們每天生活在心驚膽顫的生活之中，後來，村民便祈禱鬼魂們不要出來驚擾大家，願意代替並遵照他們的規矩，協助祭拜巨鬼「昭帕光」及「昭湄喃天」，也因此展開了鬼臉節的習俗。

桃園市政府將於明（18）日於新住民文化會館舉辦「泰國鬼臉節」文化體驗講座，共開放給新住民及其子女25個名額，將於現場舉辦繪製鬼面具的工作坊，讓來自泰國的新住民解鄉愁，也提供各國新住民及台灣當地民眾文化交流跟認識彼此的機會。



（圖片來源：桃園市新住民家庭服務中心）