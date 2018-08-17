老翁眼前驚見30公分黑洞　竟是黃斑部病變搞鬼

（台灣英文新聞／朱明珠 彰化報導）一名79歲的老翁於日常生活中，常看到莫名的黑影、黑洞，甚至扭曲、變形的影像，看報章雜誌也都一片霧茫茫，前往醫院就診後，確診為濕性老年性黃斑部病變，右眼視力僅剩0.3，所幸經治療後，一個月內視力即改善至0.7，大幅提升生活品質。

老年性黃斑部病變分為乾性和濕性兩種：其中以濕性老年性黃斑部病變治療和病情較棘手，因脈絡膜新生血管結構脆弱，容易出血滲漏，導致黃斑部水腫、出血，雖然患者佔比僅10-15%，但病程惡化迅速並會造成視力嚴重衰退。

收治該名患者的彰化基督教醫院眼科部暨視網膜科主任陳珊霓醫師表示，台灣老年性黃斑部病變盛行率為11.1%，根據世界衛生組織統計，在已開發國家，老年性黃斑部病變是造成老年人失明的第一大主因。

彰基眼科部視網膜科主治醫師莊智鈞指出，濕性老年性黃斑部病變的治療方式以眼球內注射抗新生血管因子藥物為臨床上治療的主流，可使脈絡膜新生血管萎縮，從根本阻斷新生血管生長，並有大規模臨床實證，可協助患者盡量維持目前視力不惡化，甚至改善視力。

莊智鈞提醒，老化是老年性黃斑部病變最大的危險因子，因此平日應加強眼睛保健，搭配均衡飲食，多攝取維生素；培養良好生活習慣如戶外活動配戴太陽眼鏡，以避免陽光直射眼睛、使用3C產品可將畫面調暗並避免關燈滑手機；讓眼睛充分休息，適時眺望遠處放鬆眼肌。

同時，建議民眾平時可透過阿姆斯勒方格表「睜一隻眼、閉一隻眼」自我檢查，若發現有視力模糊、影像扭曲變形、視野中心出現黑點或空缺等症狀，應盡速至視網膜專科就診，把握黃金就醫時間。