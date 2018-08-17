不是名牌包！七夕網購平台熱賣TOP10清單大公開　

（台灣英文新聞／蔣佩庭 台北採訪報導）今（17）日就是七夕情人節，知名網購平台公布七夕熱銷商品清單。今年巧克力依然熱賣，但香氛蠟燭與香水等營造情趣氛圍商品銷售年增三成，其它還有令人「好害羞」的商品，像是情趣內衣、情趣雙人共享按摩器等等。

網購平台公關表示，從銷售數據來看，近年消費者更重視營造兩人生活情趣，因此像是香氛蠟燭、 香水等較屬於營造氛圍的商品，銷售較去年同期成長2~3成。

另外由於網路購物不需要現身實體通路，又逢七夕佳節，七夕前夕消費者更能大方選購情趣用品，在這一天為伴侶帶來驚喜，因此相關商品業績明顯上揚，整體來說較前一個月同期成長3成以上。業者表示，情趣按摩器的銷量占整體業績約50%，而業者也發現，雖然情趣按摩器是很私密的個人用品，但消費者還是特別偏好粉嫩可愛外型，其原因可能是「不僅要實用，還要用得心情好！」

除此之外，七夕情人節也帶動了知名汽車旅館或知名飯店的住宿票券業績，特別是那些以主題房間聞名的薇閣或是探索等汽車旅館，銷量又更勝知名飯店約有20倍以上，而7月底至目前為 止約兩周的時間，業績已較上月同期成長近五成。

七夕熱銷 TOP10 商品清單：

名 次 商品名稱 一 JOYCE巧克力工房-星球系列巧克力禮盒_9顆入【星球巧克力、手工巧克力】 二 韓國W.Dressroom 天然香氛蠟燭200g-No.272 愛戀玫瑰 三 【原廠直營】SK-II阻黑淨斑精華禮盒 四 dyson Supersonic吹風機 HD01 桃紅色(附限量粉色精裝收納盒) 五 OSIM OS-373 uStiletto 高跟妹妹 藍色運動款 六 A-LUXE 亞立詩 Shine10K金 甜蜜心情鑽石手鍊 七 【Anna Mu】絕佳魅惑！激情五件式馬甲組 八 法國ZALO 凡爾賽系列 Fanfan set 情侶雙人共享按摩器 搖控版 金屬表面24k金 共三色 九 JO MALONE 30ml 香水任選 十 探索汽車旅館-5館通用夜休專案

(資料來源：friDay購物)

購物平台除了主攻七夕檔期，也讓無法共度七夕的忙碌情侶在「七夕後」一直到9月初都還有機會買禮聊表心意，業者表示優惠活動也將持續推出。