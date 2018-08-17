「台灣業配大使」三原慧悟：立志在台當偶像 搭起台日友好橋梁

（台灣英文新聞／蔣佩庭 台北綜合報導）「我完全不懂台灣的文化與語言，甚至沒閱讀過觀光介紹書，但台灣人完完全全就是我喜歡上台灣的契機！」三原慧悟在台灣大學演講時說道。

許多台灣網友稱，YouTube頻道訂閱人數接近76萬的日本YouTuber三原慧悟是位盡責的「台灣業配大使」，因他YouTube頻道內容大部分都與台灣觀光、台灣美食脫不了關係。例如：《沒在羅東夜市花光2000元前不能回家！》、《走吧！出發去西門町─觀光主題曲》當然，立志要做台灣偶像的他，也不忘錄製個人音樂MV《那個明月》

在異地認識台灣

在高中2年級的時候，三原參加了英國夏令營，就是在那時他認識了一位台灣人。對方友善熱情的態度，讓對台灣全然陌生的他，自此愛上台灣。

第一次來台就留下美好回憶

在大二秋天時，三原第一次隻身來台旅行。他表示，因為他是被台灣人吸引而來台旅遊，因此他一心只想著要到可以交台灣朋友的地方，所以他來到了台灣大學參觀。

那時的他還不會說中文，就只能對著路人狂說「你好！」很幸運地，他遇到了願意帶他參觀校園的日文系學生。隔天，只帶著「淡水觀光導覽手冊」的他，又遇到了願意充當導遊的台灣人。自此，他覺得台灣人真的很親切很溫柔。

第二次來台，更加喜歡台灣

第二次來台灣的三原是為了拍攝小品電影，人生地不熟又得取景的他受到了很多人的協助。在大家的幫忙下，他拍到了很多很棒的素材。他說：「熱情的大家，讓我更加喜歡台灣了！」

《從台灣、充滿愛》自導電影，2017年10月13號，京都國際電影節首映

除了YouTuber工作，三原也發揮電影專長，邀請日本新生代演員大野拓朗、落合扶樹、岡本夏美，以及臺灣偶像團體A'N'D團長宇宙Cosmos、網紅梁鈺杰（UG is Hot）一同拍攝青春公路電影《從台灣、充滿愛》。此電影當中拍攝了許多台灣的景色，希望藉由此部電影讓日本人對台灣產生興趣。

立志搭起日台友好橋梁的「日本在台偶像」

立志在台當偶像之後，他總共已經來台20次了！他說：「每個相遇都讓我更加感受到台灣的魅力。」三原在2017年10月時開始長居台灣。

台日友好也是他關注的焦點。他希望可以以自身的努力，讓台灣人喜歡上日本─「因為喜歡三原，所以我喜歡日本。」就像當年他喜歡台灣一樣。而面對如何讓日本人喜歡上台灣這個問題，他表示希望透過自己的影片，讓更多日本人知道台灣的魅力，搭起台日友好橋梁。

▼影片來源：YouTube 三原JAPAN Sanyuan_JAPAN