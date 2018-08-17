貝里斯學生獲獎學金將赴臺　蔡英文：你們成功就是臺貝關係成功

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文於貝里斯當地時間8月16日下午（臺北時間17日上午）主持臺灣獎學金受獎生證書頒發典禮時表示，這些貝里斯學生的成功就是兩國關係成功的例證。

今年獲得臺灣獎學金將赴臺灣求學的貝里斯學生共有29名，是歷年人數最多的一次，蔡總統致詞時表示，她知道臺獎生都非常努力才有今天的成績，各位的父母及國家也都以他們的成就為榮，期盼未來他們在臺灣研讀的領域及攻讀的學位都比過去更為廣泛且多樣。

蔡總統表示，臺灣迄今已提供數百個獎學金名額給貝里斯的優秀學子，「我們的經驗顯示，人才是國家經濟發展的根基，教育是最值得政府投資的項目之ㄧ」，她也認為，臺灣在教育上支持貝國最優秀的學子，也就是在貝國社會及經濟發展上做出貢獻。

蔡總統進一步提及，目前已有200多名的貝里斯學生從臺灣的大學畢業返鄉，無論是創業或是分享所學知識，皆在各個領域領先群倫，「你們的成功就是臺貝雙方關係成功的例證，也鼓勵我們進一步思考還能做哪些努力。」

蔡總統提及，她自己也曾負笈海外，瞭解離鄉背井的辛苦，但她保證大家的努力將有所回報，也會對未來的工作有無比助益，期盼臺獎生們用功讀書，把握這得來不易的機會，也希望他們能體驗臺灣文化之餘，和臺灣人分享貝國文化，「臺灣文化非常多元，我們希望增加一點貝國元素。」

最後，蔡總統再次強調，臺灣與貝里斯兩國的政府都為臺獎生們喝采，他們的成功就是兩國的成功，他們的成就也反映雙方關係的成就。