暑假來淡水 邂逅美麗夏夜 搭乘「菲利普」彩繪巴趴趴走

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）暑假進入尾聲，最後兩個週末假期，不少家長選擇就近到雙北附近的名勝古蹟遊玩，讓小孩放電之餘，又可好好認識台灣在地文化。位在新北市淡水區是個充滿人文氣息的好去處，集結美食、古蹟、藝術往往是親子出遊的首選。

來淡水搭渡輪欣賞海港風光、參觀紅毛城、小白宮、雲門劇場，享用阿給、魚丸、魚酥這些都不稀奇，你可知時下最夯的旅遊行程為何嗎？迷人的海關碼頭於七月份新開放，在今夏推出「淡水海關碼頭美麗夏夜」系列活動，帶來音樂表演饗宴、藝術展覽，再搭配上特色燈飾佈置，以及互動式光影裝置「音樂地燈」邀請大小朋友一起來踏出絕美音律及光影色彩。

夏季「樂」音饗宴：自7月27日至9月30日，為期10個週末，舉辦22場音樂饗宴，安排多元音樂主題，由多組各地演出團隊參與演出

藝術展覽：自7月27日至9月30日，8月6日、9月4日為休館時間，展覽場所不開放)

有海聲‧海生─小海光x海關碼頭回顧特展、珍珠光海-跨越百年時空古蹟，創意主題光屋等。

特色燈飾佈置

重新開放的海關碼頭在特色燈飾的點綴下，數百支白、藍和黃色的「夜光玫瑰」鋪成一片美麗花海，相信在今（17）日七夕夜定會吸引情侶們前來朝聖外，更邀請大小朋友一起來踏出絕美音律及光影色彩。

「搭小巴到淡海好有型! 合影上傳FB送咖啡」也同步起跑！即日起至10月底止，只要拍下小巴的身影，上傳至FB或IG設為公開，並 「#淡海美好生活專車」，即可至 「海洋生活館」兌換咖啡（乙杯）。（宏盛建設提供）

另外，隨著淡海輕軌今年底即將通車，賣場和影城也陸續進駐，淡海未來也將發展成與老街風格殊異的新興旅遊景點，因此知名建商特別用「藝術」玩轉淡海！找來國際知名插畫家Filip Pagowski （菲利普．帕戈斯基）在淡海新市鎮揮灑創作，率先登場的是每日往返捷運淡水站與淡海新市鎮之間的接駁巴士。

該知名建商還表示，彩繪巴士只是首部曲，接下來還有菲利普創作之大型藝術籃球場即將出現。

菲利普最廣為人知的插畫設計， 就是日本服裝設計師川久保玲（Comme des Garçons）PLAY 系列， 鮮紅色的愛心加上一雙眼睛，風靡全球，更吸引各大知名品牌爭相聯名合作。