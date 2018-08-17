首場「友善農業與農田生態國際研討會」在台登場　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）由農委會林務局與財團法人慈心有機農業發展基金會主辦的台灣首場「2018友善農業與農田生態國際研討會」今(17)日在逾300位國內外專家學者的見證下，盛大登場。

擔任本次的開幕嘉賓的農委會主委林聰賢表示，今年5月30日蔡英文總統已公布《有機農業促進法》一年後就要正式施行，對照過去台灣對環境永續的重視，還有2011年通過的《環境教育法》及今年通過、明(2019)年執行的《有機教育法》，同時後續還有《食農教育法》草案等，使得台灣環境永續、農業永續或是生態永續的制度發展更為完善。

▲行政院農業委員會主委林聰賢。(照片由農委會提供)

林聰賢接著說，這次的研討會主題「田裡幸福的腳印」裡面，有很多來自各地的朋友們前來分享田間案例，不管是里山倡議或是跟生態永續合作的有機農法。

林聰賢說，台灣雖然土地面積狹小加上三分之二面積是山區，而由於長期的工業跟都市發展與開發，對這些生態系統皆有很大的緊張跟衝突感，不過這幾年，經歷過環境與生態的災害造成民眾很大的覺醒，希望透過這次的研討會可以集結國內的產官學研，藉用國際的發展經驗，透過五大主軸從「田裡有棲地」到「我家在里山」等，進行相關的探討。

林務局長林華慶表示，10年前，當林務局藉由水梯田生態的保全、關注到農田生態系的時候，其實有不少的雜音認為「林務局為何撈過界去關注到農田」，可以想見當時整個社會上的觀念把農田跟生態當成是兩個完全不同的體系，一個是生產、一個是生態。很高興10年後，尤其是這二年，整個友善跟有機的政策也有非常具體的訂定跟推動，使得整個大環境有了很大的變化。

▲林務局長林華慶。(照片由台灣英文新聞拍攝)

慈心有機農業發展基金會執行長蘇慕容表示，農業本質上是對環境一種傷害，但是如何在生產農業的環節當中，讓我們的環境、生態系等得到更好的保護，是現代最重要的課題。蘇慕容還說，慈心基金會與林務局合作推廣有機標章，而這樣的認證也間接開啟了有機農業邁向友善農業的新發展。

林務局與慈心有機農業發展基金會合辦的台灣首場「2018友善農業與農田生態國際研討會」8月17-19日在台北進行。這次邀請國內外逾300位農業與生態保育專家學者包括IFOAM國際運動聯盟世界理事Dr. Hans R. Herren、國際有機運動聯盟亞洲主席Dr. Zhou Zejiang、印度Timbaktu Collective執行長暨國際有機運動聯盟世界理事Mr. C.K. Ganguly、以及日本東京聯合國大學永續性高等研究所研究員Dr. Evonne Yiu等國際重量級專家學者，以「田裡幸福的腳印」為主題，針對有機農業與友善農業等不同主題進行交流。