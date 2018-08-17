〈時評〉假如我是眾矢之的的檢察官林俊佑

假如我是林俊佑，對自己的知法玩法、犯法，除了悔不當初外，更不免興起迷惑疑問：同樣是違法犯紀的檢察官，為什麼下場天差地別？比例原則又是怎麼回事？司法改革只能找眼前的倒楣鬼祭旗，對窮凶極惡的只能不溯既往？

女兒，是前世的情人；女兒被四歲的同班同學「霸凌」，身為檢察官父親的我，能視若無睹嗎？能不兩度御駕親征，率刑警到相關幼兒園（也就是「案發現場」）開起偵查庭嗎？「路見不平、拔刀相助」都會被引為美談了，女兒遭霸凌，為父的霸凌回去，身為檢察官的我真想提請大法官釋憲：此舉不構成「正當防衛」嗎？

我的前大家長世銘學長，竊聽國會議員、竊聽檢察同仁，向總統、行政院長、總統府副秘書長洩密，如此這般為非作歹，總共也才合併判刑一年三個月，易科罰金45.7萬後，啥事都沒了；現在，每個月安安穩穩爽領退休金！同樣犯錯的檢察官，命怎差那麼多？

我的大智學長，在偵查庭，三番兩次對偵訊對象極盡咆哮、威脅、恐嚇、口出狂言穢語之能事，結果不但不用送撈什子的「檢察官人事審議委員會」，還可以由花蓮調升台北。還有，最高法院都有發傳票要前總統陳水扁3歲孫女前往應訊的先例，我見「賢」思齊、建立司法「威」信，難道錯了嗎？

我的方如學姐，被控在特偵組任內，遠渡重洋到日本，以不收押為條件串聯辜仲諒回台作偽證。特偵組調查後，以查無教唆嫌疑予以「簽結」；爾後還從台北地檢署調升高檢署。同樣出紕漏，學姐有自己人罩，學弟我卻被自己人當落水狗打，真是教人情何以堪？

我的碧玉學姐，矇著眼睛，在馬英九步下總統寶座前夕，將其涉嫌的一百多案打包「簽結」，即使在政黨輪替下，也沒有怠忽職守的問題，只有由台北地檢署檢察長調升司法官學院院長的問題。想想我霸凌公審四歲女童情事媒體曝光才短短幾天，「檢察官人事審議委員會」就在8月1日決議停職，移送監察院彈劾；停職令隨即於8月3日送抵花蓮地檢署，並立即生效。辦事效率之神速，只有當年馬英九主席撤銷王金平同志黨籍的流程差勘比擬！我林俊佑何德何能，竟然跟馬前總統榮獲「最速件」的同等待遇？

綜上，今天，如果問我林俊佑：法律之前，人人平等嗎？我的回答是：同樣違法犯紀，有人安全下莊、有人高升、有人停職，那來的人人平等？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）