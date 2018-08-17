知名法籍YouTuber訪問新住民長居台灣原因　網友：感動到想哭！

（台灣英文新聞／蔣佩庭 台北綜合報導）YouTuber「Ku's dream酷的夢」這個月分享了一支影片《這些新住民來台灣是因為... ？！》，訪問外國人為何選擇長居台灣？外國人長居台灣的原因包羅萬象，有家人推薦、讀書、工作、甚至是因為看台灣戲劇《包青天》等等，不過也有不少人是陰錯陽差來台，一待就深深愛上，十分有趣。

(圖片翻攝自「Ku's dream酷的夢」影片，下同）

影片中受訪外籍人士也表示，台灣的人情味、宜人的天氣、食物、科技公司與初創企業選項多等等，讓他們對台灣好感度大增。當然異地來台的這些新住民也有人認為天氣頗為炎熱、地震很可怕，不過大多數還是一面倒地給予好評，指台灣人很友善，甚至有位土耳其新住民大方地表示：「台灣比歐洲國家厲害！」

酷表示，拍這個影片的緣起是許多台灣網友私訊他「謝謝你來台灣！」一開始他認為這就只是台灣人專屬的熱情，但隨著時間的流逝，他深刻地感覺到該說謝謝的是他自己。最後，他說道：「謝謝你們如此地歡迎我，我能住在台灣已經很幸運了！我知道台灣因著歷史的關係，有很多的困難，但我希望台灣人以後可以對自己的國家多一點信心！」

網友東方阡陌看完影片表示：「還是要跟你說聲謝謝...片尾那段又勾出眼淚來了.....」、網友yeh Jenny：「酷好厲害，韓文，中文都很厲害。住在台灣的外國人，真的很謝謝你們喜歡台灣.....我很歡迎來自世界各國外國人來台灣居住，旅行，認識台灣。雖然台灣地小人多，天氣又熱，可是真的很謝謝你們來台灣，喜歡台灣。謝謝。﻿」

▼影片來源：YouTube Ku's dream酷的夢-