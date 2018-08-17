蔡英文抵貝里斯　與臺灣街1號合影

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文「同慶之旅」於當地時間16日下午（臺北時間17日凌晨）抵達加勒比海友邦貝里斯，由貝國總督楊可為在機場迎接。貝國也以隆重軍禮歡迎蔡總統，並有兩架直升機及一架飛機飛越空中致敬。

▶︎ 總統蔡英文抵達貝里斯，由貝國總督楊可為在機場迎接，貝國也以隆重軍禮歡迎蔡總統（照片來源：中央社提供）

在稍事休息後，蔡總統便前往我國駐貝里斯大使館視察，了解我國駐貝國人員工作情形。隨後，蔡總統及訪團也在大使館前「臺灣街1號」合影留念。

首府貝里斯市市政府於今年將我國駐貝國大使館前街道更名為臺灣街，並將大使館地址改為臺灣街1號（#1 Taiwan St., Belize City），以表彰臺貝友誼，及對我國提供的諸多協助的感謝。

蔡總統隨後則在臉書上表示，離開正值冬季的南美洲巴拉圭，抵達北半球的貝里斯，「一下飛機立刻就感受到氣溫的極大變化，但不變的是友邦和僑胞朋友的熱情。」

蔡總統接著指出，「看到許多僑胞朋友頂著烈日等待，只為了為臺灣加油打氣，真的很感動」，蔡總統也感謝楊可為（Colville Young）總督的接待，並表示「我很期待接下來的行程，跟大家有更多的交流。」