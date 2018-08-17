(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)中國裔日本籍學者楊海英，在《Newsweek》日語版撰寫時評，警告中國退伍軍人對國家的不滿，正逐漸升溫，最後槍口可能會指向習近平。來看看他怎麽說。

楊海英在時評中回顧，近日中國各地出現退伍軍人抗議行動。由於他們曾經是軍人，因此抗議模式，和農民及勞工十分不同：他們會選出自己的指揮官，並遵從該人號令，排列整齊進行抗議，並不畏懼警察，且熟知政府會出什麽招式對付抗議者，相當難對付。另外，退伍軍人畢竟是現役軍人學姐學長，因此現役軍人也不太敢真的「出手」，導致情況愈來愈嚴重。

楊海英分析，軍人不滿的原因，主要是福利體系崩潰。他介紹，習近平改革國有企業未有成果，經濟不斷惡化，導致地方政府缺錢、財政陷入危機，他只好刪減軍人退休奉。

另外，楊海英補充，習近平上任後，把中國軍區進行整合，導致原本地方派系能提供的各種照顧功能減少，也是造成退伍軍人不滿意的原因。

楊海英警告，中國共産黨一直以「黨指揮槍」為圭臬，但黨在軍中的威信，卻在江澤民時代，開始迅速下滑，尤其習近平又大幅糾舉貪污高級將領，更導致軍人不滿。楊海英說，中國一直有聲音，希望可以將解放軍，轉型成為國家服務的軍隊，但他分析，這意味著一直以來躲在槍口後面的中國共產黨，命脈將斷絕。

最後，楊海英預言，退伍軍人的限時炸彈爆炸時刻，恐在不久後到來。

中國退伍軍人不滿持續發酵 槍口已對準習近平