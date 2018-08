印度首家IKEA開幕現大批人潮  IKEA：拜託別再來了!

(台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導)根據美媒《Quartz》報導,瑞典家具龍頭IKEA,近日正式進駐了位於印度南部的海德拉巴市。

不過IKEA萬萬沒有想到的是,印度旗艦店的開幕,卻吸引了綿延不絕的印度民眾前來到訪,截至目前為止,印度IKEA已經達到了每日平均28,000人的驚人到店人次。

為了解決大排長龍的問題,印度IKEA於15日更祭出了線上即時查詢等待人次的功能,減少民眾的等待時間。

雖然IKEA在50個國家已經開設了400家分店,但是這樣瘋狂的情形,還真的是頭一遭。

印度IKEA在開幕首日,就湧入了40,000人到訪,甚至造成附近交通大混亂,將周圍的道路擠得水洩不通。

First day at the IKEA store, and all the rich people have sent their carpenters to pick up stuff and assemble it for them. #INDIA

pic.twitter.com/dov3TxXMUv