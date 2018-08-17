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印度首家IKEA開幕現大批人潮  IKEA：拜託別再來了!

截至目前為至，印度IKEA已經達到了每日平均28,000人的驚人到店人次

By 洪晨芳,台灣英文新聞－編輯
2018/08/17 10:47
印度首家IKEA開幕，卻意外湧現了大批排隊人潮（圖片來源：美聯社）

印度首家IKEA開幕，卻意外湧現了大批排隊人潮（圖片來源：美聯社）

（台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導）根據美媒《Quartz》報導，瑞典家具龍頭IKEA，近日正式進駐了位於印度南部的海德拉巴市。

不過IKEA萬萬沒有想到的是，印度旗艦店的開幕，卻吸引了綿延不絕的印度民眾前來到訪，截至目前為止，印度IKEA已經達到了每日平均28,000人的驚人到店人次。

為了解決大排長龍的問題，印度IKEA於15日更祭出了線上即時查詢等待人次的功能，減少民眾的等待時間。

雖然IKEA在50個國家已經開設了400家分店，但是這樣瘋狂的情形，還真的是頭一遭。

印度IKEA在開幕首日，就湧入了40,000人到訪，甚至造成附近交通大混亂，將周圍的道路擠得水洩不通。

 

即使有為數眾多的到店人次，然而究竟真正的購買率有多少，仍是印度IKEA面臨的一大考驗。
印度
IKEA

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