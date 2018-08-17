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全國新住民學習中心會議  期盼教育計畫新願景

全國與新住民學習中心共同討論終身教育相關議題、交流經驗

By 蔣佩庭,台灣英文新聞
2018/08/17 10:03
(圖/翻攝自 教育部全球資訊網 )

(圖/翻攝自 教育部全球資訊網 )

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）教育部​終身教育司107年新住民學習中心會議在8月16日於新北市漳和國中舉行，邀請全國以及新住民學習中心共同討論終身教育相關議題，與交流經驗。

鼓勵新住民教導其子女說母語

為幫助新住民母語傳承，新北市漳和國中新住民學習中心、頂溪國小、裕民國小…等共同參與該計畫，除了分享社區連結實務經驗、多元文化課程、教學活動經驗及相關計畫推動成果，同時也邀請，南臺科技大學沈玫宜助理教授以「新住民家庭母語教材研編與推廣計畫」為題，分享編寫7國(越南、印尼、泰國、柬埔寨、緬甸、菲律賓、馬來西亞)新住民家庭母語教材與後續推廣計畫。

強化新住民子女語言及文化優勢

為強化新住民子女熟稔母語及了解自身文化優勢，新北市漳和國中新住民學習中心與鄰近學校進行策略結盟、辦理多元文化課程活動、成立新住民志工群組、培育新住民講師...等。並從一年前開始規劃培植班蘭葉、蝶豆花...等東南亞植物。

教育部「新住民揚才計畫」

教育部表示，為讓「學生」發揮語言以及多元文化優勢，以幫助「新住民」環境融入，並且讓「一般民眾」共創友善融合社會，目前全國19個縣市設立33所新住民學習中心，每年舉辦約2000多場課程活動，提供六大類型課程，包含語言學習、人文鄉土(含多元文化)、家庭教育、法令常識、多元培力及政策宣導等，而參加活動人數約莫8萬人次。

最後教育部期許透過本次會議的相互交流與對話，激盪出新住民教育的創新計畫與方案，以提升各縣市所屬新住民學習中心執行新住民教育計畫之整體效能。
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教育部
新住民揚才計畫

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