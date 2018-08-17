急如熱鍋螞蟻　土耳其尋歐洲盟友襄助

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）儘管與歐洲不睦，多年來也遲遲未能加入歐盟，土耳其還是硬著頭皮向歐洲各國求援，因應土美齟齬加深釀成的金融危機。

《美聯社》報導，看準歐洲近來對美國也甚為不滿，土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）目前正積極透過外交手段，拉攏歐洲，連日與歐洲領導人熱線，15日與德國總理梅克爾（Angela Merkel）討論區域穩定及雙邊合作，16日則是與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話，強調與德法站在同一陣線上，反對美國經濟制裁。

艾爾段近來與北約盟國以及俄國強化對話之舉，凸顯了土國的區域戰略地位。然而專家指出，土國高舉外債刺激經濟成長已難以為繼，經濟沉痾唯有訴諸大刀闊斧的經濟措施，如升息以遏制通膨，並應就囚禁美國牧師一事，與美國尋求解決之道。

歐盟雖為土耳其最大外交夥伴，提供數十億歐元，助其安置邊界數百萬名敘利亞難民，使難民不致湧入歐洲，但土歐關係仍舊緊張，過去土國曾指控歐洲國家孕育恐怖分子，歐洲亦對土國的民主法治表達疑慮。

德國貝倫貝格銀行（Berenberg bank）分析師（Holger Schmieding）認為，歐盟就算想襄助土耳其，亦心有餘而力不足。或許還能多撥數十億歐元因應敘利亞難民危機，並從其他基金多少提撥些預算，但這些資金「根本不足以帶來有意義的改變」。