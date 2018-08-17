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上海民族黨成立　訴求脫離中國全面西化

習近平上任後，除了加強打壓我國之外，還對國内少數民族及宗教，進行近乎政治迫害的控管。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/08/17 09:33
上海民族黨廣告（翻攝自推特）

上海民族黨廣告（翻攝自推特）

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合報導)習近平上任後，除了加強打壓我國之外，還對國内少數民族及宗教，進行近乎政治迫害的控管，可參考我們先前多篇報導，例如：

習近平迫害穆斯林出新招：去麥加全部掛狗牌

中國持續打壓西藏　逼學生誓不進行宗教活動

另外，在民族廣義分類上，一般認爲同屬於所謂「漢民族」的香港，近日獨立聲浪愈來愈高之外，現在連上海，都傳出獨立呼聲，在美國紐約，成立上海民族黨，訴求脫離中國，全盤西化。

綜合該黨的推特帳號消息，上海民族黨在7月18日，在美國紐約正式成立，並於8月10日，在北美地區最大漢文報《世界日報》頭版，刊登廣告。

廣告上除了建黨主要人員名單外，其圖片也頗有意思：一艘下沉的中國大船旁，有一艘上面寫著上海，並載了幾個人的小船，或許是暗示中國即將崩潰，因此上海人必須自立逃脫，成立自己的國家。在建黨宗旨上，該黨強調地區自治，反對所謂大一統，堅持由上海人自行治理上海，並全盤實施西化。

根據《大紀元》，該黨還沒有打算要進行太突出的活動，目前仍以等待時機爲主。

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