興櫃公司107年上半年度整體營收及獲利均有顯著成長

興櫃公司107年第2季財務報告業已於107年8月14日完成公告申報，253家興櫃公司(不含4家銀行、證券及保險公司)，均依限完成公告申報作業。經統計全體興櫃公司107年上半年度營收約2,737億元，成長幅度約8%；107年上半年度整體稅前純益總計達139億元，成長幅度約57%，主要成長產業為電腦及週邊設備業、光電業及其他業等。

在每股盈餘(EPS)方面，興櫃公司107年上半年度獲利家數計154家，占全部興櫃公司達六成，其中EPS超過5元的公司計7家，EPS超過2元未達5元的公司亦達33家，合計40家公司EPS為2元以上，占全部興櫃公司之一成五，顯示興櫃公司有許多基本面穩健成長且獲利良好的公司，值得投資人留意。

櫃買中心表示，為服務投資大眾，櫃買網站也提供興櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站(www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/EPS排名)查詢利用。另可至公開資訊觀測站之「財務報表」專區查閱，或至「基本資料」專區查看財務報告電子書，並善用「財務比較E點通」（http://mopsfin.twse.com.tw/）專區，協助快速解讀並比較財務資料。投資人亦可多加利用公開資訊觀測站「投資專區」中之「財務重點專區」，該專區所揭露之資訊係依9項營運風險指標彙整列示，當公司符合指標項目時以紅色標記凸顯區別，提醒投資人注意重要風險資訊，作為投資決策參考。