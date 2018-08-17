美報告：中國為台海可能狀況作軍事準備

美國國防部提交國會的年度報告指出，中國的轟炸機可能正訓練攻擊美國和盟邦在太平洋地區的目標。這份報告也披露中國目前正為台灣海峽的「可能狀況」作軍事準備。



今天公布的這份報告強調中國的軍事、經濟和外交影響力日增，而北京正利用這點快速建立在國際上的勢力，以及確立地區霸權地位。



在中國的空中武力方面，這份報告指出，中國轟炸機正在發展打擊盡可能遠離中國目標的能力。



報告說：「過去3年間，人民解放軍快速擴大遠洋轟炸機作戰區域，增加在重要海洋地區作戰的經驗，並可能訓練攻擊美國與盟邦的目標。」報告指出，中國正將軍事行動推進到太平洋。



根據這份報告，2017年8月間，中國6架轟6K轟炸機穿越日本列島西南方的宮古海峽後，首度向北飛往沖繩東方海域。沖繩有4萬7000美軍駐防。



報告說，人民解放軍也許是要展示「有能力攻擊西太平洋的美軍和盟國部隊與軍事基地，包括關島在內」。



這份報告也指出，中國的官方立場主張和平統一台灣，但從未否認可能動用軍事力量。



報告說：「人民解放軍可能正為以武力統一台灣的可能狀況作準備，同時要嚇阻、延後或阻卻任何第三勢力為了台灣而介入。」



報告又說：「如果美國干預，中國會設法拖延有效的干預行動，尋求在短時間的高強度有限戰爭中取勝。」