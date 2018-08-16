（中央社記者潘姿羽台北16日電）基本工資審議會今天決議，月薪調漲至2萬3100元、時薪調至150元；主計總處官員推測，製造業、住宿餐飲業及支援服務業因為用人型態多外勞及部分工時員工，影響會較顯著。
主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，一般上班族的月薪多超越基本工資，因此基本工資調漲的影響不大，相較之下，部分工時的工作常見以基本工資作為基準來給薪，聘用部分工時員工較多的行業，受基本工資調漲的影響也較大。
主計總處近半年新增發布本國籍全時受僱員工與全體受僱員工的薪資差距，不只可以看出部分工時的員工數，當薪資差距愈大、本國籍全時受僱員工薪資高於全體受僱員工愈多，也代表該行業聘用較多部分工時、外勞，而且給薪的基準較低，才會拉低全體平均薪資。
主計總處調查顯示，今年第2季全體受僱員工總薪資為新台幣4萬7049元，與本國籍全時受僱員工總薪資差距為2507元，若觀察各行業全體受僱員工與本國籍全時受僱員工的總薪資差異，以製造業3567元、落差最大，住宿餐飲業以3521元居次，支援服務業也有1879元的差距。
潘寧馨分析，製造業差距最大的原因，是聘用大量產業外勞，由於產業外勞的薪水多與基本工資相差無幾，便拉大全體受僱員工與本國籍全時受僱員工的落差。
至於住宿餐飲業與支援服務業，潘寧馨分析，前者需要很多外場服務生、基層服務員，後者常見的工作則有保全、清潔員，這些員工多屬於部分工時的工作型態，雇主給薪時，多半會參考基本工資，因此基本工資政策對該行業影響也會較顯著。（編輯：張均懋）1070816
基本工資調漲 製造業與住宿餐飲影響顯著
（中央社記者潘姿羽台北16日電）基本工資審議會今天決議，月薪調漲至2萬3100元、時薪調至150元；主計總處官員推測，製造業、住宿餐飲業及支援服務業因為用人型態多外勞及部分工時員工，影響會較顯著。