（中央社記者余曉涵、吳欣紜台北16日電）基本工資今天拍板從明年1月1日起，月薪調漲至2萬3100元，時薪150元。對此，勞方委員感到不滿，認為調幅太低，甚至一度退席抗議；資方則認為是可接受的範圍，但預估會增加390億的勞動成本。
勞動部今天召開基本工資審議委員會，歷時9小時，是史上開最長的一次，會後決議月薪部分從現行新台幣2萬2000元，調至2萬3100元，漲幅5%；時薪部分，則由現行140元調升至150元，漲幅7.14%，仍需提報行政院決定。
勞方委員、全國教師工會總聯合會理事長張旭政受訪時不滿表示，勞動部審議期間，不斷朝資方靠攏，國家疑似是商人在治國，讓勞工低薪狀況一直無法改善。
張旭政透露，勞方在晚間6時20分左右，一度要退席抗議，但最後被勞動部長許銘春勸回，勞方委員回去開會後，許銘春卻拍板月薪調整至2萬3100元，時薪150元，但他不能接受此項調幅，因此再度提前退席。
張旭政強調，勞方已經有退讓了，願意從一開始的2萬8862元，變成調漲7%也就是月薪2萬3540元。他反問韓國可以調整10%以上，去年跟今年台灣經濟情勢也不錯，7%的數字非常合理。
「資方不斷以退席，要求勞方接受」，張旭政說，勞動部最後仍向資方傾斜，拍板一個勞方無法接受的數字。
勞方委員、全國產業總工會理事長莊爵安也說，勞方一直有誠意要跟資方談，也已經退讓到接受調幅8%，但最後由許銘春裁示調漲金額，並決議從明年1月1日起實施。
「結果勞方不能接受」。莊爵安指出，對此結果感到遺憾，他也強調，勞動部不斷偏袒資方。
全國工業總會常務理事何語受訪指出，部長最後裁定這個版本，「不滿意，但可以接受」，基本工資調升後，預估產業界會增加390億法定勞動成本。
何語表示，產業界本來就要照顧勞工，但應考慮到企業永續經營，中小企業占了產業界96.8%，基本工資調整對中小企業衝擊很大，也可能淘汰邊際的小企業。
何語也指出，調高基本工資會增加年輕人失業率，目前年輕人失業率在9.8%至10%左右，後續也應繼續觀察。此外，調高基本工資也會衝擊服務業、旅館業、超商超市等，「衝擊服務業一定會調高物價」，只是多少而已。（編輯：張芷瑄）1070816
基本工資拍板調漲 勞方不滿資方可接受
（中央社記者余曉涵、吳欣紜台北16日電）基本工資今天拍板從明年1月1日起，月薪調漲至2萬3100元，時薪150元。對此，勞方委員感到不滿，認為調幅太低，甚至一度退席抗議；資方則認為是可接受的範圍，但預估會增加390億的勞動成本。