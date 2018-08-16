《亞運》奧會旗幟飛揚 為亞運揭開序幕

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 雅加達採訪報導) 繼昨日代表台灣參加2018亞洲運動會的代表團抵達雅加達蘇卡諾哈達國際機場後，代表團於今日在印尼雅加達的選手村舉行升旗儀式。

今日的升旗儀式由中華奧會主席林鴻道、代表團總團長張朝國帶領女子壘隊參加，這次參與亞運的選手進駐亞運選手村。而與台灣一同舉行升旗典禮的包括哈薩克代表團及阿曼代表團。

昨日部分代表團成員在抵達雅加達蘇卡諾哈達國際機場後轉機飛往巨港，到晚上才成功抵達選手村。

女足在2014年仁川亞運中以一球之差不敵南韓女足，今年再次碰頭但球運不佳。雖然余秀菁在在第74分鐘在禁區外成功射門進球，但無法順利上演逆轉，最終以以1：2吞下敗仗。女足將在下一場比賽中對上地主國印尼。

此外，據中國媒體今日報導中指出，田徑短跑好手謝震業因腳踝傷勢遲遲未見好轉因此宣布即將退出亞運。謝震業在2018年100公尺飆出驚人成績，以9秒97刷新個人最佳紀錄，200公尺最佳成績也來到了20秒16，排在2018亞洲年度最佳成績。因此台灣田徑短跑好手楊俊瀚在少了一位強敵的競爭之下有望在2018年亞洲運動會上成功奪牌，為台爭光。

第18屆亞洲運動會將從8月18日開始，9月2日結束。本屆亞運迎來45個國家的一萬多名選手菁英選手分別在47個項目中爭金奪銀。這也比2020年日本東京奧運會的30個體育項目還多。

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