屬龍的雙子座運勢最旺 富邦FUBON LINE官方帳號中獎大贏家

富邦Fubon Line官方帳號開台至今，富邦產險月月舉辦好禮抽獎活動， 富邦產險分析中獎幸運兒的生肖星座組合， 發現屬龍的雙子座是近一年來富邦產險抽獎活動的最大贏家！此外， 若以星座及生肖分別來看，則是天蠍座及屬兔的民眾最容易中獎， 呼籲這些星座及生肖的朋友們趕快來加入富邦Fubon Line官方帳號，就有機會抽中眾多好禮！

富邦Fubon Line官方帳號於去年10月開台， 由富邦金控統籌台北富邦銀行、富邦人壽、 富邦產險及富邦證券四家子公司一同設立， 提供客戶一站式的金融服務。客戶加入富邦Fubon Line好友並完成申請「個人化服務」後， 除了可以接收個人化保險續保推播外，還可立即享有每月抽獎資格。 舉例來說， 若是在去年官方帳號開台時即已完成個人化服務申請的好友們， 至今年7月已經參加了10次的抽獎！

富邦產險分析這10次的幸運中獎者資料，發現中獎機率最高的星座 分別是天蠍座、雙魚座及雙子座，以生肖來分析則為兔、馬、龍， 交叉分析後以屬龍的雙子座榮登中獎王寶座！ 呼籲這些上榜星座及生肖的朋友們趕快來加入富邦Fubon Line官方帳號且完成申請個人化服務， 就有機會抽中各式各樣的大獎，獎品每個月都不同。 為因應七夕即將到來，富邦產險推出8月獎品為Recolte雙人 咖啡機，可與情人甜蜜共飲咖啡，9月則為應景的Recolte烤 肉盤，可邀請三五好友在家享受中秋烤肉樂趣。