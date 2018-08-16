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屬龍的雙子座運勢最旺 富邦FUBON LINE官方帳號中獎大贏家

By  台灣英文新聞
2018/08/16 18:04

富邦Fubon Line官方帳號開台至今，富邦產險月月舉辦好禮抽獎活動，富邦產險分析中獎幸運兒的生肖星座組合，發現屬龍的雙子座是近一年來富邦產險抽獎活動的最大贏家！此外，若以星座及生肖分別來看，則是天蠍座及屬兔的民眾最容易中獎，呼籲這些星座及生肖的朋友們趕快來加入富邦Fubon Line官方帳號，就有機會抽中眾多好禮！

富邦Fubon Line官方帳號於去年10月開台，由富邦金控統籌台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險及富邦證券四家子公司一同設立，提供客戶一站式的金融服務。客戶加入富邦Fubon Line好友並完成申請「個人化服務」後，除了可以接收個人化保險續保推播外，還可立即享有每月抽獎資格。舉例來說，若是在去年官方帳號開台時即已完成個人化服務申請的好友們，至今年7月已經參加了10次的抽獎！

富邦產險分析這10次的幸運中獎者資料，發現中獎機率最高的星座分別是天蠍座、雙魚座及雙子座，以生肖來分析則為兔、馬、龍，交叉分析後以屬龍的雙子座榮登中獎王寶座呼籲這些上榜星座及生肖的朋友們趕快來加入富邦Fubon Line官方帳號且完成申請個人化服務，就有機會抽中各式各樣的大獎，獎品每個月都不同。為因應七夕即將到來，富邦產險推出8月獎品為Recolte雙人咖啡機，可與情人甜蜜共飲咖啡，9月則為應景的Recolte烤肉盤，可邀請三五好友在家享受中秋烤肉樂趣。