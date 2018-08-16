中華電信推出「青春無敵學生方案」  

迎接開學季，中華電信為學生族群打造全新「青春無敵學生方案」， 更豐富的優惠選擇，輕鬆找到最合適的方案。申辦購機方案， 可選擇月繳388、588或688元，享指定期間上網吃到飽、 網內前十分鐘免費，搭配iPhone、Android手機、 平板、宿舍小家電，通通享專案優惠價，輕鬆帶回家。 另有單門號方案，月繳288元起，輕量上網的好選擇！不止如此， 還享專屬出國上網優惠，到日韓港澳等十大熱門國家旅遊「 1GB輕量型」7日只要88元、「5日吃到飽」 方案只要488元。活動期間自即日起至107/10/31止。

學生族群首選，上網、通話都要輕鬆搞定，自在學習！

中華電信為提供更適合學生族群的方案設計，特別透過消費者調查， 深入瞭解年輕世代使用需求。中華電信表示，根據調查發現， 大學生時常觀看網路影音、手遊連線， 因此最重視的是網路下載速度，其次是希望上網無限瀏覽； 行動加值方面，音樂類、漫遊上網為大學生最期待的優惠類型。 另外，大學生因課後活動參與度高，常常需要打電話聯繫家長、 學校社團，通話優惠也十分重要且實用。

中華電信傾聽年輕世代心聲，推出「青春無敵學生方案」， 購機方案有388、588、688元三種選擇， 享指定期間上網吃到飽、網內前十分鐘免費、網內/ 外與市話免費分鐘數，同時滿足學生手機上網、通話需求， 搭配學生喜愛的iPhone、Android機款、平板， 或是精選宿舍小家電，享專案優惠價。

單門號方案，月繳288元起。根據調查， 國高中生擁有第一個門號時，主要是參考家長意見， 且多用來與家人聯繫，僅需定量的輕量上網。 單門號方案月繳288元，享每月4GB行動上網、 網內前十分鐘免費，更是爸媽辦給孩子的最好選擇。

年輕世代最愛，專屬漫遊優惠，熱門十國吃到飽每天平均只要98元

而針對學生最愛的出國上網優惠， 青春無敵學生方案也提供專屬優惠，合約期間享日本、韓國、香港、 澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、 菲律賓及柬埔寨等十國上網銅板價優惠，「1GB輕量型」 漫遊上網7日只要88元，「5日吃到飽」 漫遊上遊方案也只要488元， 出國上網吃到飽一天平均只要98元，輕鬆無負擔！快來中華電信， 享受全台測速第一名的行動網速、無敵的超殺優惠， 開學就是要活力滿滿！

「青春無敵學生方案」詳細優惠請參考網站。