富櫃50「櫃買市場業績發表會」8月17日接力上場

櫃買中心配合第二季財報公告規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，首發兩場生技醫療及智慧科技主題之業績發表會，投資人出席踴躍反應熱烈，8月17日(週五)將由「富櫃50」主題接續登場，櫃買中心「富櫃五十指數」是以市值排序，並考量基本面、公眾流通量及流動性等條件，選出50檔上櫃股票以流通市值加權計算之股價指數，其成分股囊括櫃買市場中體質優良且市值規模最大的前50檔上櫃公司，主要有半導體、生技醫療、電腦等三大產業，其市值約1.35兆元，占全體上櫃公司的41%。本次邀請富櫃50指數成分股中的國內半導體產業最大之3吋至12吋專業晶圓材料供應商環球晶(6488)、大陸隱形眼鏡龍頭金可-KY(8406)，及國內二極體大廠台半(5425)等3家公司到場說明公司財務業務及產業概況，歡迎投資人踴躍報名參加。

櫃買中心指出，本系列業績發表會主題多元豐富，與會公司之產業範圍包括生技醫療、智慧科技、富櫃50、樂活民生、文化創意、車用零組件及櫃買特色等面向，透過櫃買市場業績發表會平台，使上櫃公司適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展機會或挑戰外，也提供投資人表達意見的平台，達到雙向交流的機會。歡迎投資人踴躍參與以瞭解產業及公司之現況及未來發展情形，報名方式請到櫃買中心網站