上櫃公司業績表現亮眼，營收邁入新「兆」元

櫃買中心表示，上櫃公司應於107年8月14日完成公告申報107年第2季財務報告者，除福大公司外，共計752家業完成公告申報。經統計上述全體上櫃公司107年上半年營收已破兆達10,841億元，較去年同期增加1,040億元，增加幅度為10.61%；107年上半年稅前淨利903億元，較去年同期增加276億元，增加幅度為44.02%。獲利成長之主要產業分別為半導體業增加138.63億元、電子零組件業增加57.73億元及生技醫療業增加22.35億元。

在每股盈餘(EPS)方面，櫃買中心統計上櫃公司107年第2季EPS，超過10元之公司計有10家， EPS達5元以上未達10元的公司計27家，EPS2元以上未達5元之獲利公司計97家，整體獲利上櫃公司共計540家，占全體上櫃公司的72%， 顯示上櫃公司整體獲利持續成長：基本面穩健，投資人可多多留意。

櫃買中心指出，為服務投資大眾，櫃買網站有提供上櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站(www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/EPS排名)查詢利用。另投資人亦可善用公開資訊觀測站之「財務報表專區」、「財務比較E點通」或至「基本資料專區」下載電子書，快速解讀公司財務資料，或多加利用公開資訊觀測站之「財務重點專區」（該專區所揭露之資訊係依9項營運風險指標彙整列示）及產業價值鏈資訊平台，作為投資決策參考。