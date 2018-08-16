上櫃公司107年度第二季財務報告形式審閱結果出爐

櫃買中心表示，上櫃公司107年度第二季財務報告形式審閱已於今(15)日完成，根據審閱結果，上櫃有價證券應停止交易計有1家，應調整交易方式計有8家，其中環瑞醫(4198)因目前停止交易將自8月27日實施外，其餘均自107年8月17日起實施。



櫃買中心說明相關調整交易方式之公司及原因如下：

(一)停止交易之上櫃有價證券：福大(4402)。

福大公司因未依規定公告並申報107年第二季之財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款規定之情事，故停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。



(二)繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券：恩得利（1333）、泰偉（3064）及長天(3431)。

恩得利、泰偉及長天公司因107年度第二季財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。



(三)繼續變更交易方法但取消分盤方式交易之上櫃有價證券：祥業(3465)、環瑞醫(4198)、鼎創達(5304)及上揚(6222)。

祥業、鼎創達及上揚公司因107年度第二季財務報告顯示淨值已回復至所列示股本十分之三以上，惟仍低於所列示股本二分之ㄧ，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

環瑞醫公司107年第二季財務報告之淨值已不低於財務報告所列示股本二分之一，惟淨值仍未較前期增加，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易；另因該公司目前辦理減資暨換股作業為停止交易期間，故延至107年8月27日起實施。



(四)恢復普通交割之上櫃有價證券：系通(5348)。

系通公司因107年度第二季財務報告顯示其淨值已不低於財務報告所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。

