新北市國高中校長會議 宣誓新課綱新北領航

新北市第一學期國高中校長會議-市長與全體與會人員合影 (新北市政府教育局提供)
新北市第一學期國高中校長會議-市長到場勉勵 (新北市政府教育局提供)
新北市第一學期國高中校長會議-市長與局長共同宣誓新北教育創新、領航 (新北市政府教育局提供)
新北市第一學期國高中校長會議-局長頒發聘書 (新北市政府教育局提供)
新北市國高中校長會議從今(16)日起於淡水商工舉行，共有126位公私立國高中校長齊聚，並因應新課綱實施在即，將經由高中、高職與國中等不同學制與階段的課程分享，提供校長們對話空間與相互學習機會，共創未來教育發展的方向。
朱立倫市長表示，新北市的校長有非常多創新的構思與想法，如率全國各縣市之先成立10個「課程發展中心」、建置「課程發展工作圈」、因應新課綱科技領域所推動的「生活科技教育前瞻領航計畫」、「職業試探技教育體驗中心」、「創客教育示範中心」等，都是在新北成功的並被中央借鏡續推的重要政策。
教育局林奕華局長也表示，新課綱實施在即，這次校長會議特別讓大家共同討論推動新課綱時的實際執行問題，一起討論、思考並激盪出「勇渡推動新課綱深水區」的實際策略與方案，作為108學年度的重要指引，貼近真實的教育現場。另外也安排國高中職的課程分享與體驗，讓不同教育階段的校長能彼此溝通對話，重點深入了解學校課程，落實在地就學政策的推動。
最後，為因應新課綱上路，新北市於107學年度起國中每班師資員額編制提高至2.2人，並將綜合活動及藝術人文領域教師每週授課節數從20節調降至19節新政策，以健全師資結構及提高國中專長授課比例，維護學生受教品質。