新北市國高中校長會議 宣誓新課綱新北領航

新北市國高中校長會議從今(16) 日起於淡水商工舉行，共有126位公私立國高中校長齊聚， 並因應新課綱實施在即，將經由高中、 高職與國中等不同學制與階段的課程分享， 提供校長們對話空間與相互學習機會，共創未來教育發展的方向。

朱立倫市長表示，新北市的校長有非常多創新的構思與想法， 如率全國各縣市之先成立10個「課程發展中心」、建置「 課程發展工作圈」、因應新課綱科技領域所推動的「 生活科技教育前瞻領航計畫」、「職業試探技教育體驗中心」、「 創客教育示範中心」等， 都是在新北成功的並被中央借鏡續推的重要政策。

教育局林奕華局長也表示，新課綱實施在即， 這次校長會議特別讓大家共同討論推動新課綱時的實際執行問題， 一起討論、思考並激盪出「勇渡推動新課綱深水區」 的實際策略與方案，作為108學年度的重要指引， 貼近真實的教育現場。另外也安排國高中職的課程分享與體驗， 讓不同教育階段的校長能彼此溝通對話，重點深入了解學校課程， 落實在地就學政策的推動。

最後，為因應新課綱上路，新北市於107學年度起國中每班師資員 額編制提高至2.2人， 並將綜合活動及藝術人文領域教師每週授課節數從20節調降至19 節新政策，以健全師資結構及提高國中專長授課比例， 維護學生受教品質。