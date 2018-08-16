銀行也放閃！ 台北富邦銀行歡慶七夕情人節 帶客戶「愛到最高點」

七夕情人節即將到來，台北富邦銀行把分行變成放閃聖地，串聯台北市20家分行舉行「愛到最高點」情人節活動，8/17七夕情人節當天，客戶至指定20分行即可獲得情人節限定金莎花束；晚上並在台北101大樓餐廳舉辦「愛的餐會」；同時，全台分行還有愛心捐款活動，只要捐款幫助弱勢學童及失智老人，就有機會把限量999組的Lucky鬆獅犬公仔帶回家；投保美元保單還有「放閃」好禮送給您，歡迎所有客戶到北富銀一起感受七夕獨有的甜蜜心意！
北富銀表示，今年七夕特別挑選了北富銀台北101、民生、永吉、玉成、永春、松山、市府、信義、莊敬、基隆路、敦北、安和、大安、忠孝、敦南、中崙、八德、西松、敦化、民權共計20家分行，進行七夕情人節特殊布置，七夕情人節當天來行客戶，即可獲得七夕限定金莎花束(數量有限，送完為止)，這20家分行在地圖上恰巧可連結成一個大大的愛心，希望藉此傳遞北富銀以「361度的服務，多一度“心”的溫度」的服務精神。七夕當晚，北富銀並將於台北101大樓舉辦「愛的餐會」，邀請財富管理頂級客戶夫妻一起「愛到最高點」，在全台最高樓層餐廳享用浪漫情人晚餐，共享七夕甜蜜氛圍！
此外，即日起至8/31止，北富銀邀請所有的客戶一起把愛傳出去，幫助弱勢孩子安心就學及關懷失智老人。只要客戶於活動期間至全台任一分行捐款5,200元(我愛你呀！)起，就可以把公仔原型由知名大師手工打造、限量999組的超卡哇伊Lucky鬆獅犬公仔帶回家，這也是擄獲另一半的最佳暖心好禮！所有捐款將依客戶選擇，捐給富邦慈善基金會「用愛心做朋友」專案或天主教失智老人社會福利基金會，歡迎所有客戶與北富銀一起關懷社會弱勢團體。
北富銀也歡迎客戶一起〝放閃〞無極限， 8/31前至全台任一分行愛的留言版，留下你對家人、另一半，以及親朋好友愛的宣言，並投保兼具還本與保障的美元保單「美鑽3.0」，不限投保金額，前888名客戶即可獲贈小米感應夜燈一個，讓您的愛點亮您最愛的家人或另一半的夜晚。今年的七夕情人節，就讓北富銀一系列的情人節活動，陪你一起「愛到最高點」，與身邊所有的親朋好友共享這甜蜜的節日！