7間夢幻城堡住宿  預約你的七夕後浪漫旅程

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合報導）周五是七夕佳節，不少旅客正計畫著一趟甜蜜的旅行，共同創造美好的回憶。除了欣賞美景、大啖美食、用心體驗當地文化之外，若是在住宿上面也能別有用心，那麼旅行回憶想必會更為美好。國際知名訂房網站近日公布七間夢幻城堡住宿名單，讓我們來看看。

西班牙卡爾多納-卡爾多納旅館

(圖片來源：Booking.Com)

西班牙卡爾多納最有名的景點是「鹽礦山」了，除此之外，據說當年的鹽跟黃金一般珍貴，就連西文的薪水(salario)都是從「鹽」一詞演變過來。

而除了鹽礦山，位於「西班牙卡爾多納」的九世紀古堡「卡爾多納旅館」更是赫赫有名。旅館位於山坡上，讓旅客可以俯瞰卡爾多納河、庇里牛斯山及加泰隆尼亞的鄉村景緻，此外旅館更是保留了卡爾多納中世紀時期的建築特色。

印度代爾瓦拉-德維加RAAS飯店

(圖片來源：Booking.Com)

德維加RAAS飯店，前身是一座 18 世紀的宮殿，這幢古典高雅的建築置身於阿拉瓦利群山之中，絕美景致令人心曠神怡。飯店雖然歷史悠久，但內部裝飾仍舊精緻動人，細緻雕刻的拱門更是散發出濃濃的印度風情。

中國大連-方城堡豪華精選飯店

(圖片來源：Booking.Com)

大連位於遼寧省南部，稱為「浪漫之都」因為歷史的關係，19世紀歐洲建築物處處可見。

方城堡豪華精選飯店鄰近星海廣場，除了高雅的格調，飯店更是被蓊鬱的森林環繞。除此之外，飯店也提供皇家級的spa和室內游泳池，和一望無際的海景套房，讓情侶可以高品質慶祝七夕情人節。

愛爾蘭巴利納-巴利納城堡飯店

(圖片來源：Booking.Com)

愛爾蘭一直都是喜歡自然風光旅客的第一首選。而巴利納城堡飯店，座落於哥爾威郡遼闊的森林之中，飯店後方則是十二班斯山脈。旅客可以在住宿期間親近山林，也可以享受飯店提供的戶外活動，例如，騎乘小馬、狩獵野鳥…等。

義大利帕沃內-帕沃內城堡飯店

(圖片來源：Booking.Com)

許多人一想到富含藝術與文化的義大利，就聯想到浪漫風情、旖旎動人的景色。因此想當一天的公主王子，義大利或許是大家心中首屈一指的選項。

帕沃內城堡飯店被熱帶花園環繞，客房內則是用古色古香的傳統裝飾點綴。此外，以懷舊獨特吊燈和木樑天花板裝潢的特色餐廳，和優質葡萄酒與當地美食，讓曾經造訪過的旅客們流連忘返。

加拿大魁北克-費爾蒙特萊沙托夫隆特納克飯店

(圖片來源：Booking.Com)

魁北克是加拿大最早開拓的城市，更是國內法國文化的發跡地。魁北克散發著法國浪漫優雅的氣息，讓人心情不自覺放鬆。

而費爾蒙特萊沙托夫隆特納克飯店，是加拿大魁北克的著名城市地標。旅客可以在城堡中俯瞰聖羅倫斯河景，一覽被老城牆圍繞的城市景觀。此外，城堡飯店位在魁北克舊城的心臟地帶，喜愛探索城市風光的情侶旅客們，可以以步行的方式遊歷城區。

英國羅奇-羅奇城堡酒店

(圖片來源：Booking.Com)

羅奇城堡酒店，位於英國羅奇。城堡建立於12 世紀，並矗立於岩地之上，這幢特色古堡成為彭布羅克郡地景上的一個壯觀地標。城堡內具有濃厚的歷史風情，除此之外，旅客能於房內直接欣賞英國美麗的海灣與鄉間景色。