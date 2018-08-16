法國不只有米其林　滿天星亦榮獲國際殊榮

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）還記得電影「星空」裡面有一幕仰天觀賞滿天閃熠的星空嗎？這一幕對於長年生活在都市裡的人而言，是陌生的，但對生活在無光害的人來說，是種習以為常的幸福。浪漫國度法國本周再度榮獲「國際暗天協會」頒發的「國際暗天保護區」認證。
綜合外媒報導，法國塞文山脈國家公園13日獲頒非營利組織「國際暗天協會」（International Dark-Sky Association, IDA）第13個「國際暗天保護區」(International Dark Sky Reserves)的認證，這是法國繼2013年之後比戈爾南峰(Pic du Midi de Bigorre)獲認證之後，拿到的第二張「國際暗天保護區」認證。
塞文山脈國家公園(Parc national des Cévennes)是位於法國中南部的塞文山脈(Les Cevennes)一座占地2973平方公里的國家公園，橫跨加爾省(Gard)、洛澤爾省(Lozère)、阿爾代什省(Ardèche)和阿韋龍省(Aveyron)四個省。
據Like Japan的報導，國際暗天協會的宗旨是教育社會大眾認識光害的問題和解決的方法。美國的國際暗天協會，自1988年成立以後已陸續頒出12張「國際暗天保護區」的認證，分別是：
- 紐西蘭南島的奧拉基·馬肯吉國家暗天保護區（Aoraki Mackenzie International Dark Sky Reserve）
- 英國威爾斯的布雷肯比肯斯國家公園（Brecon Beacons National Park）
- 美國愛達荷州中愛達荷暗天保護區(Central Idaho)
- 英格蘭的埃克斯穆爾國家公園（Exmoor National Park）
- 愛爾蘭凱里郡的凱里國際暗天保護區（Kerry International Dark-Sky Reserve）
- 加拿大魁北克省的梅岡蒂克國家公園（Mont-Mégantic National Park）
- 英格蘭南唐斯國家公園（South Downs）
- 非洲納米比亞的奈米布蘭自然保護區（NamibRand Nature Reserve）
- 法國的比戈爾南峰（Pic du Midi de Bigorre）
- 德國倫山生物圈保護區（Rhön Biosphere Reserve）
- 威爾斯史諾多尼亞公園（Snowdonia National Park）
- 德國的威斯特哈弗蘭自然公園（Westhavelland Nature Park）