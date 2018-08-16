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法國不只有米其林　滿天星亦榮獲國際殊榮

還記得最後一次抬頭觀星是何時嗎？

By 林靜怡,台灣英文新聞－編輯
2018/08/16 17:29

照片來源：pixabay

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）還記得電影「星空」裡面有一幕仰天觀賞滿天閃熠的星空嗎？這一幕對於長年生活在都市裡的人而言，是陌生的，但對生活在無光害的人來說，是種習以為常的幸福。浪漫國度法國本周再度榮獲「國際暗天協會」頒發的「國際暗天保護區」認證。

綜合外媒報導，法國塞文山脈國家公園13日獲頒非營利組織「國際暗天協會」（International Dark-Sky Association, IDA）第13個「國際暗天保護區」(International Dark Sky Reserves)的認證，這是法國繼2013年之後比戈爾南峰(Pic du Midi de Bigorre)獲認證之後，拿到的第二張「國際暗天保護區」認證。

塞文山脈國家公園(Parc national des Cévennes)是位於法國中南部的塞文山脈(Les Cevennes)一座占地2973平方公里的國家公園，橫跨加爾省(Gard)、洛澤爾省(Lozère)、阿爾代什省(Ardèche)和阿韋龍省(Aveyron)四個省。

據Like Japan的報導，國際暗天協會的宗旨是教育社會大眾認識光害的問題和解決的方法。美國的國際暗天協會，自1988年成立以後已陸續頒出12張「國際暗天保護區」的認證，分別是：

  1. 紐西蘭南島的奧拉基·馬肯吉國家暗天保護區（Aoraki Mackenzie International Dark Sky Reserve）
  2. 英國威爾斯的布雷肯比肯斯國家公園（Brecon Beacons National Park）
  3. 美國愛達荷州中愛達荷暗天保護區(Central Idaho)
  4. 英格蘭的埃克斯穆爾國家公園（Exmoor National Park）
  5. 愛爾蘭凱里郡的凱里國際暗天保護區（Kerry International Dark-Sky Reserve）
  6. 加拿大魁北克省的梅岡蒂克國家公園（Mont-Mégantic National Park）
  7. 英格蘭南唐斯國家公園（South Downs）
  8. 非洲納米比亞的奈米布蘭自然保護區（NamibRand Nature Reserve）
  9. 法國的比戈爾南峰（Pic du Midi de Bigorre）
  10. 德國倫山生物圈保護區（Rhön Biosphere Reserve）
  11. 威爾斯史諾多尼亞公園（Snowdonia National Park）
  12. 德國的威斯特哈弗蘭自然公園（Westhavelland Nature Park）
法國
國際暗天協會
無光害

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